执法部门揭露了一起在基辅州克留库夫什奇纳村为一所中学建造防辐射掩体期间，挪用超过1080万格里夫纳的犯罪案。 在搜查过程中，调查人员记录了涉案人员住所内奢华的室内装修，目前正在查明这些财产是否与被挪用的预算资金有关。

据警方称，承包商公司引入了一家名存实亡的分包商参与工程施工——该分包商既无员工也无设备——预算资金被转入该分包商账户，随后被套现。 该公司总经理已被通知涉嫌职务造假及洗钱。

消息来源：基辅州国家警察总局。

此前，利沃夫州检察院的检察官已向法院提交了针对利沃夫市议会主席、 其副手、教育部门代理负责人以及某企业副总监的起诉书，指控其为教育机构采购劣质煤炭，造成近230万格里夫纳的损失。 此外，市议会主席还被指控从下属处收受不正当利益。

在基辅，索洛米扬斯基区州行政管理局前教育部门负责人将因向教育机构采购电力造成超过540万格里夫纳的损失而接受审判。该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

2025年9月，检察院申请对第聂伯罗区区政府教育管理局某部门负责人奥尔加·德罗兹多娃进行通缉和拘留， 她被指控在采购蔬菜切菜机和避难所座椅时虚报价格。

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