W Ukrainie wzrosły ceny znaczków akcyzowych na alkohol i wyroby tytoniowe

Rada Ministrów Ukrainy uchwałą nr 1259 podniosła opłatę za produkcję znaczków podatku akcyzowego o około 30%. Nowe stawki weszły w życie z dniem oficjalnej publikacji dokumentu. Nie przewidziano okresu przejściowego dla producentów i importerów.

Uchwała przewiduje zmiany w akapicie pierwszym pkt 5 Rozporządzenia w sprawie produkcji, przechowywania i sprzedaży znaczków akcyzowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. nr 1251.

Po wejściu w życie uchwały koszt produkcji znaczków akcyzowych wynosi:

W przypadku napojów alkoholowych — 0,46044 UAH za znaczek zamiast dotychczasowych 0,3537 UAH. Wzrost wynosi 30,2% .

W przypadku wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych do ogrzewania elektrycznego (TVEN) oraz płynów do papierosów elektronicznych — 0,2144 hrywny za znaczek zamiast 0,1643 hrywny. Stanowi to wzrost o 30,5%.

Podwyżka stawek wpłynie na koszty firm zamawiających znaczne ilości znaczków akcyzowych.

W szczególności importer, który co roku kupuje 1 mln znaczków na napoje alkoholowe, zapłaci dodatkowo około 106,7 tys. hrywien.

W przypadku producenta wyrobów tytoniowych, którego roczne zamówienie wynosi 100 mln znaczków, dodatkowe koszty przekroczą 5 mln hrywien.

Pomimo wzrostu ceny znaczków pozostałe zasady ich obiegu nie uległy zmianie. W szczególności nadal obowiązują:

procedura zamawiania znaczków akcyzowych;

wymogi dotyczące wzorów znaczków i danych na nich podanych;

zasada, zgodnie z którą koszt zamówionych, ale nieotrzymanych znaczków nie podlega zwrotowi.

W związku z tym nowe stawki zwiększą koszty producentów i importerów wyrobów alkoholowych i tytoniowych, podczas gdy procedura zamawiania oraz podstawowe wymagania dotyczące znaczków akcyzowych pozostają bez zmian.

Informuje o tym LIGA ZAKON.

Wcześniej Rada Ministrów Ukrainy zniosła stałe terminy składania wstępnych wniosków-kalkulacji dotyczących zakupu znaczków akcyzowych. Zmiany dotyczą podatników prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu napojami alkoholowymi, wyrobami tytoniowymi oraz płynami do e-papierosów.

W Kremenczuku organy ścigania wykryły nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych. Podczas przeszukań zabezpieczono dwie linie produkcyjne, około 38 ton surowca tytoniowego oraz ponad 240 tysięcy paczek podrobionych papierosów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 50 mln hrywien.

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