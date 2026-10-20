Lider zespołu reggae The VYO i żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Myrosław Kuwałdin stwierdził, że cywile na Ukrainie powinni zdać sobie sprawę, że żołnierze to tak samo zwykli ludzie, którzy nie planowali iść na wojnę, a zwolnienie z mobilizacji nie jest wieczne.

Opowiedział, że wstąpił do wojska „jak do klasztoru” i pogodził się z utratą własnej autonomii na rzecz wykonywania rozkazów. Według niego służba pozbawia bezodpowiedzialności i zmusza do uświadomienia sobie, że za każdym działaniem kryją się konsekwencje dla towarzyszy broni.

Muzyk zauważył również, że na wojnie znika poczucie „później” i pojawia się świadomość, że istnieje tylko „tu i teraz”, przez co stara się wykonywać każdą pracę jak najlepiej.

Źródło: intent.press.

Dzień Obrońców i Obrończyń: które ukraińskie gwiazdy i ich dzieci służą w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Lider zespołu „Boombox” Andrij Chlyvniuk oświadczył, że jest gotów zrezygnować z tytułu zasłużonego artysty Ukrainy. Piosenkarz uważa również, że niektórym ukraińskim gwiazdom należy odebrać tytuły honorowe.

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