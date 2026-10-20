Певец и военнослужащий Кувалдин призвал гражданских осознать реальность войны

Лидер регги-группы The VYO и военнослужащий ВСУ Мирослав Кувалдин заявил, что гражданские украинцы должны осознать, что военные — такие же гражданские люди, которые не планировали идти на войну, а защита от мобилизации не вечна.

Он рассказал, что пошёл в армию «как в монастырь» и смирился с потерей собственной автономии ради выполнения приказов. По его словам, служба избавляет от безответственности и заставляет осознать, что за каждым действием стоят последствия для сослуживцев.

Также музыкант отметил, что на войне исчезает ощущение «потом» и возникает понимание, что существует только «здесь и сейчас», из-за чего любую работу стараешься выполнять как можно качественнее.

Источник: intent.press.

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