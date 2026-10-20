Wietnam przekazał Ukrainie 500 tysięcy dolarów pomocy humanitarnej

20 października Wietnam ogłosił przyznanie Ukrainie pomocy humanitarnej w wysokości 500 tysięcy dolarów amerykańskich.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podziękował rządowi i narodowi Wietnamu za wsparcie, podkreślając jego znaczenie w przededniu zimy.

Według Sybigi pomoc ta świadczy o przyjaźni, wzajemnym szacunku i solidarności między narodami obu krajów. Wyraził również nadzieję na dalsze umacnianie stosunków dwustronnych i współpracy.

Źródło: Andrij Sybiga, X

Tymczasem Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu uzasadniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sporze dotyczącym przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także ciągłym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie Pak Ki-chan otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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