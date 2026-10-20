Вьетнам предоставил Украине 500 тысяч долларов в виде гуманитарной помощи

20 октября Вьетнам объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 500 тысяч долларов США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил правительство и народ Вьетнама за поддержку, подчеркнув ее важность в преддверии зимы.

По словам Сибиги, эта помощь свидетельствует о дружбе, взаимном уважении и солидарности между народами двух стран. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.

Источник: Андрей Сибига, X

Между тем, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор относительно передачи двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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