В Украине зафиксировали аномальное октябрьское потепление на 5 °C выше климатической нормы

Несмотря на первые ночные заморозки и мокрый снег в Карпатах, в некоторых регионах Украины средние температуры в октябре превышают климатическую норму на 5 °C. В ближайшее время синоптики также прогнозируют больше солнечных дней.

Об этом сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в Facebook.

Эксперт рассказал, что «аномальное тепло, которым мы сейчас греемся, принес с Прикаспийской низменности южный циклон».

Он напомнил, что в течение прошлых выходных среднесуточная температура в регионе составляла +12...+14 °С.

«А это выше нормы на 5 °С и больше соответствует климату второй половины сентября», — отметил руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии.

Синоптик сообщил, что «период серой туманной сырости завершился», поскольку «синоптическая ситуация меняется».

«Последний из серии южных циклонов теряет активность, и доминирующим фактором в формировании погоды в нашем регионе (Черкасской области) на длительное время становится антициклон „Gerhard“», — подчеркнул Постригань.

Он обеспечит «хорошую, по-сентябрьски тёплую погоду, а приятным бонусом станет больше солнечных часов».

«По предварительным прогнозным расчетам, до конца текущей недели проникновение арктического холода будет заблокировано», — поделился специалист.

Он уточнил, что ветры «продолжат приносить прогретый воздух», но уже из Средиземноморья и с Балкан.

«Такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона», — отметил Постригань.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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