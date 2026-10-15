Антикорупціонери зацікавилися активами головлікаря В'ячеслава Бежана

Антикорупційні органи розпочали процедуру повної перевірки декларації за 2025 рік Бежана В'ячеслава Васильовича. Відповідно до наявної у вільному доступі декларації, імовірно йдеться про головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я"» Новоселицької міськради Чернівецького району Чернівецької області, який має величезну кількість нерухомості, автопарк та чималі кошти готівкою.

Про це журналістам UA.NEWS стало відомо з власних джерел.

Зокрема В'ячеслав Бежан задекларував із нерухомості:

дві квартири площею 189 м² і 187 м²,

сім земельних ділянок,

два офісні приміщення площею 110 м² і 57 м²,

чотири нежитлові будівлі площею 467 м², 20 м², 18 м², 124,50 м²



Ще декларант має незавершений будинок площею 1845 м² та підвальне приміщення на 421 м².

Також головлікар володіє трьома авто Mercedes-Benz E200, Land Rover Evoque та TOYOTA HI ACE.

У 2025 році головлікар отримав наступні доходи:

Заробітна плата у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я" Новоселицької міської ради» - 1 065 881 грн

профспілкові виплати - 6 900 грн

Заробітна плата, отримана за сумісництвом у КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради - 88 605 грн.

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 144 000 грн

Пенсія - 210 045 грн

Відсотки по ОВДП - 158 340 грн

Дохід від відчуження нерухомого майна від громадянки Негруци Валентини Василівни - 2 171 805 грн.

Крім того, декларант показав наявність у себе готівки 195 000 USD, 85 000 EUR та 30 000 гривень.

Є у В'ячеслава Бежана і відкриті рахунки у банках, але тримає він там досить символічні суми.

Раніше, правоохоронні органи розпочали перевірку банківських рахунків Богдана Якимця, підприємця з Тернопільщини, чиє ім'я у бізнес-колах пов'язують із роллю "гаманця" олігарха Ігоря Коломойського на заході України.

Також, під повну перевірку потрапила, ймовірно, експосол у Фінляндії Ольга Діброва та її чоловік.

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