Антикорупціонери зацікавилися активами головлікаря В'ячеслава Бежана
Антикорупційні органи розпочали процедуру повної перевірки декларації за 2025 рік Бежана В'ячеслава Васильовича. Відповідно до наявної у вільному доступі декларації, імовірно йдеться про головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я"» Новоселицької міськради Чернівецького району Чернівецької області, який має величезну кількість нерухомості, автопарк та чималі кошти готівкою.
Про це журналістам UA.NEWS стало відомо з власних джерел.
Зокрема В'ячеслав Бежан задекларував із нерухомості:
- дві квартири площею 189 м² і 187 м²,
- сім земельних ділянок,
- два офісні приміщення площею 110 м² і 57 м²,
- чотири нежитлові будівлі площею 467 м², 20 м², 18 м², 124,50 м²
Ще декларант має незавершений будинок площею 1845 м² та підвальне приміщення на 421 м².
Також головлікар володіє трьома авто Mercedes-Benz E200, Land Rover Evoque та TOYOTA HI ACE.
У 2025 році головлікар отримав наступні доходи:
Заробітна плата у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я" Новоселицької міської ради» - 1 065 881 грн
профспілкові виплати - 6 900 грн
Заробітна плата, отримана за сумісництвом у КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради - 88 605 грн.
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 144 000 грн
Пенсія - 210 045 грн
Відсотки по ОВДП - 158 340 грн
Дохід від відчуження нерухомого майна від громадянки Негруци Валентини Василівни - 2 171 805 грн.
Крім того, декларант показав наявність у себе готівки 195 000 USD, 85 000 EUR та 30 000 гривень.
Є у В'ячеслава Бежана і відкриті рахунки у банках, але тримає він там досить символічні суми.
Раніше, правоохоронні органи розпочали перевірку банківських рахунків Богдана Якимця, підприємця з Тернопільщини, чиє ім'я у бізнес-колах пов'язують із роллю "гаманця" олігарха Ігоря Коломойського на заході України.
Також, під повну перевірку потрапила, ймовірно, експосол у Фінляндії Ольга Діброва та її чоловік.