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Антикорупціонери зацікавилися активами головлікаря В'ячеслава Бежана

UA NEWS 15 Жовтня 2026 16:53
Антикорупціонери зацікавилися активами головлікаря В'ячеслава Бежана

Антикорупційні органи розпочали процедуру повної перевірки декларації за 2025 рік Бежана В'ячеслава Васильовича. Відповідно до наявної у вільному доступі декларації, імовірно йдеться про головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я"» Новоселицької міськради Чернівецького району Чернівецької області, який має величезну кількість нерухомості, автопарк та чималі кошти готівкою. 

Про це журналістам UA.NEWS стало відомо з власних джерел.

Зокрема В'ячеслав Бежан задекларував із нерухомості: 

  • дві квартири площею 189 м² і 187 м²,
  • сім земельних ділянок,
  • два офісні приміщення площею 110 м² і  57 м²,
  • чотири нежитлові будівлі площею 467 м², 20 м², 18 м², 124,50 м²
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Ще декларант має незавершений будинок площею 1845 м² та підвальне приміщення на 421 м².

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Також головлікар володіє трьома авто Mercedes-Benz E200, Land Rover Evoque та TOYOTA HI ACE.

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У 2025 році головлікар отримав наступні доходи:

  • Заробітна плата у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги "Промінь здоров'я" Новоселицької міської ради» - 1 065 881 грн

  • профспілкові виплати - 6 900 грн

  • Заробітна плата, отримана за сумісництвом у КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради - 88 605 грн.

  • Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 144 000 грн  

  • Пенсія - 210 045 грн

  • Відсотки по ОВДП - 158 340 грн

  • Дохід від відчуження нерухомого майна від громадянки Негруци Валентини Василівни - 2 171 805 грн.

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Крім того, декларант показав наявність у себе готівки 195 000 USD, 85 000 EUR та 30 000  гривень.

Є у В'ячеслава Бежана і відкриті рахунки у банках, але тримає він там досить символічні суми. 

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Раніше, правоохоронні органи розпочали перевірку банківських рахунків Богдана Якимця, підприємця з Тернопільщини, чиє ім'я у бізнес-колах пов'язують із роллю "гаманця" олігарха Ігоря Коломойського на заході України. 

Також, під повну перевірку потрапила, ймовірно, експосол у Фінляндії Ольга Діброва та її чоловік. 

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