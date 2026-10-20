Стефанчук предлагает открыть постоянное представительство Верховной Рады при Европарламенте

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16167, предусматривающий создание постоянного представительства украинского парламента при Европейском парламенте. Инициаторами документа выступили спикер парламента Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

Документ зарегистрирован 19 октября 2026 года. Его цель — законодательно урегулировать создание представительства Верховной Рады при Европарламенте.

Законопроект предусматривает, что председатель Верховной Рады сможет принимать решения о создании парламентских представительств при институтах Европейского Союза, международных организациях и их парламентских органах. Такие представительства могут действовать в системе органов дипломатической службы Украины.

Кроме того, спикер парламента будет утверждать положение о представительстве, определять его структуру и предельную численность сотрудников. Финансирование нового представительства будет осуществляться за счет средств, уже предусмотренных в государственном бюджете на деятельность Верховной Рады. Как указано в пояснительной записке, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Авторы документа обосновывают необходимость создания представительства углублением сотрудничества Украины с Европейским Союзом и участием Верховной Рады в евроинтеграционных процессах.

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

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