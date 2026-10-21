22 октября в трёх областях Украины ожидаются сильные дожди

Днём 22 октября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные дожди, в связи с чем объявлен I уровень опасности (жёлтый).

По прогнозу синоптиков, ухудшение погодных условий и сильные осадки могут привести к затруднению движения автомобильного транспорта, а также создать препятствия в работе коммунальных, энергетических и строительных предприятий регионов.

Источник: Украинский гидрометцентр.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), который учитывает скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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