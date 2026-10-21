W trzech obwodach Ukrainy 22 października spodziewane są obfite opady deszczu

W ciągu dnia 22 października w obwodach zakarpackim, lwowskim i iwano-frankowskim spodziewane są obfite opady deszczu, w związku z czym ogłoszono I poziom zagrożenia (żółty).

Według prognoz synoptyków pogorszenie warunków pogodowych i obfite opady mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym, a także utrudnić pracę przedsiębiorstw komunalnych, energetycznych i budowlanych w tych regionach.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Przypominamy, że w najbliższych dniach deszczowa pogoda utrzyma się w większości obwodów Ukrainy. Według prognozy meteorologów na poprawę warunków pogodowych można liczyć dopiero w przyszłym tygodniu.

W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty odnotowano w niedzielę rekordowy wskaźnik skumulowanej energii cyklonów (ACE), uwzględniający prędkość wiatru i czas trwania burz. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został pobity w strefie, w której powstają burze zdolne do przemieszczania się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

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