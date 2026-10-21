Госфинмон раскрыл масштабную схему дробления бизнеса через магазины секонд-хенда

Государственная служба финансового мониторинга Украины раскрыла схему предполагаемого уклонения от уплаты налогов в крупных размерах. Для этого использовался механизм дробления бизнеса через 477 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), связанных с сетью магазинов, торгующих подержанной одеждой. Общая сумма операций в рамках выявленной схемы составляет 923 млн грн.

По его словам, по результатам анализа финансовых операций и данных от банковского учреждения установлено, что с начала 2026 года на счета 477 физических лиц-предпринимателей (ИП), связанных с одной сетью, поступило более 923 млн грн (преимущественно эквайринговые платежи от граждан за подержанную одежду).

«Далее средства в основном направлялись на счета юридических лиц в качестве оплаты «за одежду, бывшую в употреблении». Эти компании фактически являются транзитерами: при больших оборотах декларируют минимальную прибыль. Еще более 156 млн грн пошло на уплату налогов и обналичивание», — отметил Пронин.

Глава Госфинмона пояснил, что целью схемы было снижение налоговой нагрузки на юридических лиц (в частности, по НДС и налогу на прибыль), искусственный перенос доходов на ФЛП с пониженными налоговыми ставками, а также вывод безналичных средств в наличные.

Материалы по данному факту служба передала правоохранительным органам.

Как сообщалось, в середине октября 2026 года Офис генпрокурора заявил о возврате в госбюджет более 51,5 млн грн НДС, неуплаченного сетью магазинов подержанных товаров в результате использования схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольных индивидуальных предпринимателей в 2023–2025 годах. Поскольку должностные лица предприятия полностью возместили причиненный ущерб в ходе досудебного расследования, прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении соответствующих лиц от уголовной ответственности.

Этому решению предшествовало раскрытие Бюро экономической безопасности (БЭБ) в мае 2026 года схемы минимизации налогов сетью секонд-хендов через более 530 подконтрольных ФЛП с ущербом для государства на сумму свыше 38,6 млн грн. Ведомство не уточняло название сети, однако, как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», речь шла о сети Econom class. В течение 2023–2025 годов в схему были вовлечены как минимум 23 индивидуальных предпринимателя, через которых были проведены операции на сумму более 231 млн грн, а в ходе обысков на территории пяти областей детективы изъяли носители информации о деятельности более 530 предпринимателей в 2024–2026 годах.

Об этом сообщил глава Госфинмона Филипп Пронин.

Напомним, что сеть секонд-хендов вернула в бюджет Украины более 51 млн грн налогов

Заместитель председателя Госфинмониторинга не смог объяснить, проходил ли он собеседование перед назначением.

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