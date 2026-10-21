Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy ujawniła schemat prawdopodobnego uchylania się od płacenia podatków na dużą skalę. W tym celu wykorzystano mechanizm rozdrabniania działalności gospodarczej za pośrednictwem 477 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (FOP), powiązanych z siecią sklepów sprzedających odzież używaną. Łączna kwota transakcji w ramach wykrytego procederu wynosi 923 mln hrywien.

Według niego, na podstawie analizy operacji finansowych oraz danych uzyskanych od instytucji bankowej ustalono, że od początku 2026 roku na konta 477 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (FOP) powiązanych z jedną siecią wpłynęło ponad 923 mln hrywien (głównie płatności akwizycyjne od obywateli za odzież używaną).

„Następnie środki te były w większości przekazywane na konta osób prawnych jako zapłata za »odzież używaną«. Firmy te są w rzeczywistości pośrednikami: przy dużych obrotach deklarują minimalny zysk. Ponad 156 mln hrywien przeznaczono na opłacenie podatków i wypłatę gotówki” – zaznaczył Pronin.

Szef Państwowego Urzędu Nadzoru Finansowego wyjaśnił, że celem tego schematu było zmniejszenie obciążenia podatkowego osób prawnych (w szczególności z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego), sztuczne przenoszenie zysków na osoby prowadzące działalność gospodarczą (FOP) objęte obniżonymi stawkami podatkowymi, a także zamiana środków bezgotówkowych na gotówkę.

Materiały dotyczące tej sprawy służba przekazała organom ścigania.

Jak informowaliśmy, w połowie października 2026 roku Prokuratura Generalna ogłosiła zwrot do budżetu państwa ponad 51,5 mln hrywien podatku VAT, nienależnego podatku VAT przez sieć sklepów z towarami używanymi w wyniku stosowania schematu sztucznego rozdrabniania działalności gospodarczej za pośrednictwem kontrolowanych przez nią jednoosobowych działalności gospodarczych w latach 2023–2025. Ponieważ osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie w pełni zrekompensowały wyrządzone szkody w trakcie postępowania przygotowawczego, prokuratorzy zwrócili się do sądu z wnioskiem o zwolnienie tych osób z odpowiedzialności karnej.

Decyzji tej poprzedziło ujawnienie przez Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) w maju 2026 r. schematu minimalizacji podatków przez sieć sklepów z odzieżą używaną za pośrednictwem ponad 530 kontrolowanych przez nią osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, co spowodowało straty dla państwa w wysokości ponad 38,6 mln hrywien. Urząd nie podał nazwy sieci, jednak, jak dowiedziała się agencja „Interfax-Ukraina”, chodziło o sieć Econom class. W latach 2023–2025 do schematu włączono co najmniej 23 osoby prowadzące działalność gospodarczą, za pośrednictwem których przeprowadzono transakcje o wartości ponad 231 mln hrywien, a podczas przeszukań na terenie pięciu obwodów detektywi zabezpieczyli nośniki danych dotyczące działalności ponad 530 przedsiębiorców w latach 2024–2026.

Poinformował o tym szef Państwowego Urzędu Nadzoru Finansowego Filip Pronin.

Przypomnijmy, że sieć sklepów z odzieżą używaną zwróciła do budżetu Ukrainy ponad 51 mln hrywien podatków

Zastępca przewodniczącego Państwowego Urzędu Monitoringu Finansowego nie był w stanie wyjaśnić, czy przed mianowaniem przeszedł rozmowę kwalifikacyjną.

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