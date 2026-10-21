国家金融监管局揭露了一起通过二手商品交易进行企业拆分的重大骗局
乌克兰国家金融监测局揭露了一起涉嫌大规模逃税的案件。 该团伙利用与二手服装连锁店相关的477名个体工商户，通过拆分业务的方式实施逃税。该被查获的逃税方案涉及的交易总额达9.23亿格里夫纳。
据他介绍，根据对金融交易及银行机构数据的分析结果，自2026年初以来，与同一连锁店相关的477名个体工商户 （FOP）的账户中，已收到超过9.23亿格里夫纳（主要是公民购买二手服装产生的收单支付）。
“随后，这些资金主要被转入法人账户，作为‘二手服装’的付款。这些公司实际上是中间商：在营业额巨大的情况下，却只申报了最低利润。 另有超过1.56亿格里夫纳用于缴纳税款和提现”，普罗宁指出。
国家金融监管局负责人解释称，该骗局的目的在于减轻法人实体的税负（特别是增值税和所得税）， 将利润人为转移至税率较低的个体工商户，以及将非现金资金转为现金。
该部门已将此案的相关材料移交执法机关。
据此前报道，2026年10月中旬，总检察长办公室宣布，已将超过5150万格里夫纳的增值税 该款项系某二手商品连锁店在2023至2025年间，通过控制下的个体工商户实施人为拆分业务方案而未缴纳的。 鉴于该企业相关人员已在审前调查期间全额赔偿了造成的损失，检察官向法院提出申请，请求免除相关人员的刑事责任。
在此之前，经济安全局 （BEB）于2026年5月揭露了一起通过由530多家受控个体工商户组成的二手商品连锁网络进行避税的骗局，该行为给国家造成了超过3860万格里夫纳的损失。 该机构未透露该连锁店的名称，但据“国际文传电讯社-乌克兰”获悉，涉事的是Econom class连锁店。 在2023年至2025年期间，该计划至少涉及23名个体经营者，通过他们进行了总额超过2.31亿格里夫纳的交易， 而在对五个地区的搜查行动中，侦探查获了关于530多名个体经营者2024至2026年期间活动情况的信息载体。
需要指出的是，该二手商品连锁店已向乌克兰国库补缴了超过5100万格里夫纳的税款
国家金融监测局副局长无法解释其在任命前是否接受过面试。