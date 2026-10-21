乌克兰国家金融监测局揭露了一起涉嫌大规模逃税的案件。 该团伙利用与二手服装连锁店相关的477名个体工商户，通过拆分业务的方式实施逃税。该被查获的逃税方案涉及的交易总额达9.23亿格里夫纳。

据他介绍，根据对金融交易及银行机构数据的分析结果，自2026年初以来，与同一连锁店相关的477名个体工商户 （FOP）的账户中，已收到超过9.23亿格里夫纳（主要是公民购买二手服装产生的收单支付）。

“随后，这些资金主要被转入法人账户，作为‘二手服装’的付款。这些公司实际上是中间商：在营业额巨大的情况下，却只申报了最低利润。 另有超过1.56亿格里夫纳用于缴纳税款和提现”，普罗宁指出。

国家金融监管局负责人解释称，该骗局的目的在于减轻法人实体的税负（特别是增值税和所得税）， 将利润人为转移至税率较低的个体工商户，以及将非现金资金转为现金。

该部门已将此案的相关材料移交执法机关。

据此前报道，2026年10月中旬，总检察长办公室宣布，已将超过5150万格里夫纳的增值税 该款项系某二手商品连锁店在2023至2025年间，通过控制下的个体工商户实施人为拆分业务方案而未缴纳的。 鉴于该企业相关人员已在审前调查期间全额赔偿了造成的损失，检察官向法院提出申请，请求免除相关人员的刑事责任。

在此之前，经济安全局 （BEB）于2026年5月揭露了一起通过由530多家受控个体工商户组成的二手商品连锁网络进行避税的骗局，该行为给国家造成了超过3860万格里夫纳的损失。 该机构未透露该连锁店的名称，但据“国际文传电讯社-乌克兰”获悉，涉事的是Econom class连锁店。 在2023年至2025年期间，该计划至少涉及23名个体经营者，通过他们进行了总额超过2.31亿格里夫纳的交易， 而在对五个地区的搜查行动中，侦探查获了关于530多名个体经营者2024至2026年期间活动情况的信息载体。

乌克兰国家金融监察局局长菲利普·普罗宁通报了这一情况。

需要指出的是，该二手商品连锁店已向乌克兰国库补缴了超过5100万格里夫纳的税款

国家金融监测局副局长无法解释其在任命前是否接受过面试。

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