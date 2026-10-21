Зеленский не будет ждать спецпредставителя США после его визита в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует ждать в Осло возвращения специального представителя США Стива Виткоффа из России. Американский чиновник должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не жду Виткоффа в Осло. Нам нужно действовать дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас (премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере — ред.) должен встретиться с американским спецпредставителем. Мы на постоянной связи», — отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Норвегии сообщил, что Виткофф после переговоров в среду с Путиным на обратном пути снова остановится в Осло.

Как сообщал «Укринформ», президент Владимир Зеленский провел в Осло еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и заявил, что дальнейшее развитие мирных усилий зависит от того, услышит ли американская сторона от России новые предложения о мире, а не о продолжении войны.

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