Zelenski nie będzie czekał na specjalnego przedstawiciela USA po jego wizycie w Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zamierza czekać w Oslo na powrót specjalnego przedstawiciela USA Steve’a Witkofa z Rosji. Amerykański urzędnik ma przeprowadzić rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

„Nie czekam na Witkofa w Oslo. Musimy działać dalej. Musimy wracać na Ukrainę. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Jonas (premier Norwegii Jonas Gar Søre – red.) ma spotkać się z amerykańskim specjalnym przedstawicielem. Jesteśmy w stałym kontakcie” – zaznaczył Zełenski.

Wcześniej premier Norwegii poinformował, że Witkof po środowych rozmowach z Putinem ponownie zatrzyma się w Oslo w drodze powrotnej.

Jak informowała agencja Ukrinform, prezydent Wołodymyr Zełenski odbył w Oslo kolejne spotkanie z premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem i stwierdził, że dalszy rozwój wysiłków pokojowych zależy od tego, czy strona amerykańska usłyszy od Rosji nowe propozycje dotyczące pokoju, a nie kontynuacji wojny.

Zelenski powiedział to w komentarzu dla polskiej agencji PAP.

Ukraina jest gotowa wstrzymać działania zbrojne na obecnej linii frontu — powiedział Zełenski.

Zełenski skomentował ewentualne rozmowy Trumpa, Xi i Putina bez udziału Ukrainy.

Zełenski poinformował o możliwym trójstronnym spotkaniu przywódców — Anadolu Agency.

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