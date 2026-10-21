Зеленський не чекатиме на спецпредставника США після його візиту до Росії

Президент України Володимир Зеленський не планує чекати в Осло на повернення спеціального представника США Стіва Віткоффа з Росії. Американський посадовець має провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

«Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Нам треба діяти далі. Мусимо повертатися до України. Побачимо, які будуть результати. Йонас (прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере - ред.) має зустрітися з американським спецпредставником. Ми на постійному зв'язку», - зазначив Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії повідомив, що Віткофф після переговорів в середу з Путіним на зворотній дорозі знову зупиниться в Осло.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський провів в Осло ще одну зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і заявив, що подальший розвиток мирних зусиль залежить від того, чи почує американська сторона від Росії нові пропозиції щодо миру, а не продовження війни.

Про це Зеленський заявив у коментарі польському агентству PAP.

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