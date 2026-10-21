В НБУ опровергли слухи об отставке Пышного

21 октября в Национальном банке опровергли слухи о том, что Андрей Пышный подал в отставку с поста главы регулятора.

В комментарии СМИ в НБУ не подтвердили эту информацию — никакого заявления об отставке никто не подавал. Также в НАБУ, комментируя обыски, подчеркивали, что никого не задерживали и никому не сообщали о подозрении.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что 21 октября Андрей Пишный подал в отставку с поста главы Национального банка Украины.

Напомним, что директор департамента лицензирования Национального банка Украины Дарья Софина уволилась с должности за двое суток до обысков НАБУ и выехала за границу. Об этом сообщает UA.News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Софина фигурирует в одном из эпизодов дела, связанного с государственным «Сенс Банком».

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк высказал предположение, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

На посту председателя Национального банка Украины Пышный находился с 7 октября 2022 года, он является членом СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014—2020 годах был председателем правления АО «Ощадбанк».

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