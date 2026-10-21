Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал поправку к проекту государственного бюджета на 2027 год, предусматривающую повышение зарплат военнослужащим.
«Бюджетный комитет поддержал нашу поправку № 1279 об увеличении зарплат военных», — написал парламентарий.
Пправка имеет следующую формулировку: «обеспечить увеличение с 1 января 2027 года не менее чем на 20 % минимального размера денежного довольствия военнослужащих», однако, по словам Железняка, по настоянию правительства упоминание о проценте повышения исключили.
Депутат отметил, что члены комитета поддержали поправку единогласно. Ее учли вместе с поправкой №1283, которая обязывает Кабмин пересмотреть зарплаты военных.
«Следующий шаг — отстоять поправку № 1279 в зале на следующей неделе», — добавил Железняк.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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