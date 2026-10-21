Komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy

Komisja Rady Najwyższej ds. budżetu poparła poprawkę do projektu budżetu państwa na rok 2027, która przewiduje podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

„Komisja budżetowa poparła naszą poprawkę nr 1279 dotyczącą podwyższenia wynagrodzeń żołnierzy” – napisał parlamentarzysta.

Poprawka ma następujące brzmienie: „zapewnić od 1 stycznia 2027 r. podwyższenie minimalnej wysokości wynagrodzenia żołnierzy o co najmniej 20%”, jednak, według słów Żelezniaka, na naleganie rządu pominięto wzmiankę o procentowej wysokości podwyżki.

Poseł zaznaczył, że członkowie komisji poparli poprawkę jednogłośnie. Została ona uwzględniona wraz z poprawką nr 1283, która zobowiązuje Radę Ministrów do przeglądu wynagrodzeń żołnierzy.

„Kolejnym krokiem będzie obrona poprawki nr 1279 na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu” – dodał Żelezniak.

Informację tę przekazał na Telegramie poseł Jarosław Żeleznyak.

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