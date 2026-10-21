Narodowy Bank Ukrainy zdementował pogłoski o dymisji Pysznego

21 października Narodowy Bank Ukrainy zdementował pogłoski, jakoby Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa tej instytucji.

W komentarzu dla mediów NBU nie potwierdziło tej informacji – nikt nie złożył żadnego oświadczenia o rezygnacji. Również w NABU, komentując przeszukania, podkreślono, że nie zatrzymano żadnej osoby i nikomu nie postawiono zarzutów.

Wcześniej media, powołując się na swoje źródła, informowały, że 21 października Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Ukrainy.

Przypomnijmy, że dyrektorka departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofinowa zrezygnowała ze stanowiska na dwa dni przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informację tę podaje serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

Pyszny pełnił funkcję prezesa Narodowego Banku Ukrainy od 7 października 2022 r., a od 25 października 2022 r. jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2014–2020 był prezesem zarządu SA „Oschadbank”.

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