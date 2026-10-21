乌克兰国家银行驳斥了关于皮什诺伊辞职的传闻

10月21日，乌克兰国家银行驳斥了关于安德烈·皮什尼伊已辞去该监管机构行长职务的传闻。

乌克兰国家银行在接受媒体采访时未证实这一消息——无人提交过任何辞职声明。此外，乌克兰国家反腐败局（NABU）在就搜查行动发表评论时强调，未拘留任何人，也未向任何人发出嫌疑通知。

此前，媒体援引其消息来源报道称，10月21日，安德烈·皮什尼伊已从乌克兰国家银行行长职位上辞职。

需要指出的是，乌克兰国家银行牌照管理部主任达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查前的两天辞去了职务，并已出境。UA.News援引其消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一桩与国有“森斯银行”相关的案件中的某个环节。

乌克兰国家反腐败局此前已证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监督人”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据其称正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

皮什尼自2022年10月7日起担任乌克兰国家银行行长，自2022年10月25日起成为国家安全与国防委员会成员。2014年至2020年，他曾担任“储蓄银行”股份公司董事会主席。

关注我们在