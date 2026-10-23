乌克兰总参谋部情报总局透露了俄罗斯在战场上使用哪些战机，以及如何弥补损失

俄罗斯战斗机部队仍具备执行作战任务的强大能力，但并非所有战机都能立即投入作战飞行。部分机队正在维修、进行现代化改装，或其技术服役寿命已受限。

据乌克兰国防部情报总局的数据，俄罗斯可能正在扩充其现代化战术航空兵力。与此同时，每损失一架老旧轰炸机，都会导致其作战能力长期削弱。

据乌克兰国防部情报总局评估，截至2025年底，俄罗斯拥有约125架Cy-34和Cy-34M战机， 140至145架Cy-30M2、苏-30SM和苏-30CM2，135至140架苏-35S以及约20架苏-57。

“需要注意的是，上述数字仅反映了机队规模的估算，而非俄罗斯能够同时投入执行作战任务的飞机数量。 当前飞机的精确数量取决于2026年全年的交付情况和损失情况，这些数据目前尚未公开。 关于2026年俄罗斯军用航空兵的损失，我们可以谈论具体战机被击落或遭受致命损坏的案例，”情报部门指出。

据总参谋部情报总局称，已确认的事件包括：

6月15日图-22M3在伊尔库茨克州坠毁；

7月8日乌克兰军方宣称在东部战线击落一架苏-35，该事件已通过公开的飞机残骸照片得到证实；

-7月17日和8月28日，两架图-95MS在恩格尔斯遭击中。据报道，第一架飞机的尾部遭受了致命损坏。第二架飞机的损坏情况表明，该机很可能已彻底损失；

7月23日莫斯科州发生的苏-57坠毁事故，以及9月7日库尔斯克州上空两架苏-35S相撞事件。关于这些事件的完整官方信息目前仍未公布。

此外，据报道，4月25日沙戈利基地有数架苏-57和一架苏-34遭击落，9月7日克里米亚还有一架苏-24遭击落。这些战机的当前状况尚未查明，因此将其列为“被击落”为时尚早。

俄罗斯的飞机生产

情报部门指出，俄罗斯仍保持着现代战术战机的批量生产，这使其能够部分弥补损失并更新机队。

2022年至2024年期间，苏-34战机的交付量呈持续增长趋势。 具体而言，2022年交付8架，2023年11架，2024年12至14架。 然而，这一趋势虽表明该时期内供应量有所增加，但并不能证明当前仍能保持同样的供应速度。

目前，俄罗斯每年可能供应约10至15架飞机。

“就苏-35S而言，2021-2025年期间的历史平均交付量约为每年11-12架。 目前，该数据可作为大致参考，而非2026年的既定产量。苏-30SM2和苏-57仍在生产中。目前尚无法确定确切的生产速度。 对于苏-30，还需区分新飞机的制造与现有苏-30SM的现代化改装。新型苏-24、图-95和图-22MZ均未进行批量生产。 “这些飞机的机队通过维修和现代化改造得以维持，”情报部门的答复中写道。

因此，正如总参谋部情报总局所强调的，克里姆林宫有能力补充现代战术航空力量，而对于老旧轰炸机而言，每次不可挽回的损失都会导致作战能力长期削弱。

主要生产能力集中在几家企业

例如，苏-34由以V. 切卡洛夫命名的西伯利亚新西伯利亚飞机制造厂生产，而苏-30CM/CM2则由伊尔库茨克飞机制造厂生产。

苏-35S和苏-57的生产由阿穆尔河畔共青城尤里·加加林命名航空厂（KnAAZ）负责。该企业是这两种战斗机的主要总装基地。

至于苏-24，其批量生产尚未得到证实，目前仅进行维修。

俄罗斯空军的驻扎机场

情报报告解释称，俄罗斯利用庞大的机场网络，用于航空兵的常驻、训练、试飞和临时部署。然而，战机的调遣会改变其在各机场的实际编成。

例如，苏-34已知的主要驻地机场包括沃罗涅日州的巴尔蒂莫尔、罗斯托夫州的莫罗佐夫斯克、车里雅宾斯克州的沙戈尔以及哈巴罗夫斯克边疆区的库尔巴。 与苏-30SM/SM2相关的机场包括外贝加尔边疆区的多姆纳、罗斯托夫州的米列罗沃以及加里宁格勒州的切尔尼亚霍夫斯克。

苏-35S已知的驻扎地点包括哈巴罗夫斯克边疆区的杰姆吉机场、滨海边疆区的中央乌格洛瓦机场、卡累利阿的贝索韦茨机场以及特维尔州的霍蒂洛沃机场。

对于苏-57战机而言，阿赫图宾斯克（该地正在进行试飞）和杰姆吉工厂机场仍是重要的基地。 2026年4月的报道中曾提及这些战机出现在沙戈利，但这并不能证明它们长期驻扎于此。

与苏-24相关的机场包括被占领的克里米亚地区的格瓦尔迪斯克和萨基，以及摩尔曼斯克州的蒙切戈尔斯克，特别是用于侦察型战机的基地。

俄罗斯空军武器装备清单

关于俄罗斯武装部队战机所使用的武器种类，据乌克兰情报部门透露，这取决于飞机的型号、安装的设备以及现代化程度。因此，同类型中单架飞机的作战能力可能存在差异。

苏-34可投掷FAB-500、 FAB-1500和FAB-3000（配备UMPK制导与修正模块）、KA-500/1500制导炸弹，以及X-29、X-31P和X-59导弹。 用于自卫的武器为R-73导弹； 内置武器为30毫米GSh-30机炮；苏-30SM/SM2可使用R-73、R-27和R-77-1等“空对空”导弹。 对于相应升级的苏-30SM2，描述了使用R-37M的可能性。攻击性武器包括X-29、X-31和X-59系列导弹，以及制导和非制导炸弹。 该型战机配备GSh-30-1机炮。

苏-35S可使用R-73、R-77-1和R-37M导弹，以及X-29、X-31和X-59系列攻击导弹、制导和非制导炸弹。 内置武器为GSh-30-1机炮。

对于苏-57，已公布并公开描述的武器清单包括P-74M2、P-77M、X-38M、X-69、X-58UShK、制导炸弹以及30毫米机炮。 所有这些组合在每架量产机上的实际配备情况仍未得到确认。



苏-24M/M2可使用X-25、X-29、X-58，而在相应改装的飞机上还可使用X-59。 此外，还可使用制导和非制导炸弹、非制导导弹以及23毫米GSh-6-23机炮。侦察型苏-24MR具有不同的任务用途，将另行讨论。

乌克兰国防部情报总局在回应乌克兰国际文传电讯社（UNIAN）的询问时透露了这一消息。

该局还披露了俄罗斯“彗星”导航模块中的外国组件。

此前，乌克兰军事情报部门曾公布了20艘海运船舶的信息，这些船舶运输俄罗斯原油、石油产品、液化天然气（LNG），并为受制裁船队提供补给。 这些船只均受到英国或乌克兰的制裁，其中一艘还受到美国的限制。

自2025年1月至2026年6月，悬挂俄罗斯国旗的船只数量增长了三分之一以上。 能源与清洁空气研究中心的研究报告指出，这一现象发生在国际压力不断加剧以及打击所谓“影子船队”的背景下。

关注我们在