В ГУР рассказали, на каких самолетах воюет Россия и как компенсирует потери

Российская боевая авиация сохраняет значительные возможности для выполнения боевых задач, однако не все самолеты могут сразу использоваться для боевых вылетов. Часть авиапарка находится на ремонте, проходит модернизацию или имеет ограниченный технический ресурс.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может пополнять парк современной тактической авиации. В то же время каждая безвозвратная потеря старых бомбардировщиков приводит к длительному сокращению её боевого потенциала.

По оценке ГУР Минобороны Украины, на конец 2025 года у РФ было около 125 самолетов Cy-34 и Cy-34M, 140–145 единиц Cy-30M2, Су-30СМ и Су-30CM2, 135–140 самолетов Су-35С и около 20 единиц Су-57.

«Важно, что приведенные цифры отражают лишь оценки парка, а не гарантированное количество самолетов, которые Россия может одновременно задействовать для выполнения боевых задач. Точная текущая численность самолетов зависит от поставок и потерь в течение 2026 года, эти данные пока не разглашаются. Что касается потерь российской военной авиации в 2026 году, мы можем говорить о конкретных случаях уничтожения или критического повреждения самолетов», — отметили в разведке.

К установленным эпизодам, как заявили в ГУР, относятся:

катастрофа Ту-22М3 в Иркутской области 15 июня;

заявленное украинскими военными сбивание Су-35 на восточном направлении 8 июля, которое подтверждается обнародованными материалами с обломками самолета;

-поражение двух Ту-95МС в Энгельсе 17 июля и 28 августа. В отношении первого самолета сообщается о критических повреждениях хвостовой части. Характер повреждений второго позволяет рассматривать его как вероятную безвозвратную потерю;

катастрофа Су-57 в Московской области 23 июля и столкновение двух Су-35С над Курской областью 7 сентября. Полные официальные сведения об этих случаях по-прежнему отсутствуют.

Кроме того, сообщается о поражении нескольких Су-57 и одного Су-34 на Шаголе 25 апреля, а также Су-24 в Крыму 7 сентября. Текущее состояние этих машин не установлено, поэтому относить их к уничтоженным преждевременно.

Производство самолетов в РФ

В разведке отметили, что РФ сохраняет серийное производство современных тактических самолетов, что позволяет частично компенсировать потери и обновлять парк.

В период с 2022 по 2024 годы сохранялась тенденция к увеличению поставок самолетов Су-34. Так, в 2022 году — 8 самолетов, в 2023 — 11, а в 2024 — 12–14 машин. Однако эта динамика показывает увеличение объемов в указанный период, но не подтверждает сохранение такого же темпа сегодня.

Вероятно, в настоящее время Россия может поставлять примерно 10–15 самолетов в год.

«Для Су-35С исторический средний показатель поставок в 2021–2025 годах составлял примерно 11–12 самолетов в год. В настоящее время этот показатель можно учитывать как приблизительный ориентир, а не как установленный объем производства в 2026 году. Выпуск Су-30СМ2 и Су-57 продолжается. Достоверные темпы производства пока определить невозможно. В отношении Су-30 необходимо также проводить разграничение между изготовлением новых самолетов и модернизацией имеющихся Су-30СМ. Серийное производство новых Су-24, Ту-95 и Ту-22МЗ отсутствует. Парк этих самолетов поддерживается за счет ремонта и модернизации», — говорится в ответе разведки.

Таким образом, как подчеркнули в ГУР, Кремль имеет возможность пополнять современную тактическую авиацию, в то время как для старых бомбардировщиков каждая безвозвратная потеря приводит к длительному сокращению потенциала.

Основные производственные мощности сосредоточены на нескольких предприятиях

Так, Су-34 выпускают на Новосибирском авиационном заводе имени В. Чкалова, а Су-30CM/CM2 — на Иркутском авиационном заводе.

Производство Су-35С и Су-57 обеспечивает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. Гагарина — КнААЗ. Это предприятие является основной сборочной площадкой для обоих типов истребителей.

Что касается Су-24, то их серийное производство не подтверждено, в настоящее время их только ремонтируют.

Аэродромы базирования авиации РФ

В разведке пояснили, что Россия использует разветвленную сеть аэродромов для постоянного базирования, подготовки, испытаний и временного размещения авиации. Однако перебазирование самолетов меняет их фактический состав на том или ином аэродроме.

Так, для Су-34 основными известными аэродромами являются Балтимор в Воронежской области, Морозовск в Ростовской, Шагол в Челябинской и Хурба в Хабаровском крае. С Су-30СМ/СМ2 связаны Домна в Забайкальском крае, Миллерово в Ростовской области и Черняховск в Калининградской.

Для Су-35С известными местами базирования являются аэродромы Дземги в Хабаровском крае, Центральная Углова в Приморском крае, Бесовец в Карелии и Хотилово в Тверской области.

Для Су-57 важными центрами остаются Ахтубинск, где проводятся испытания, и заводской аэродром Дземги. Наличие этих самолетов на Шаголе фигурирует в сообщениях за апрель 2026 года, но это не подтверждает их постоянного базирования там.

С Су-24 связаны аэродромы Гвардейское и Саки в оккупированном Крыму, а также Мончегорск в Мурманской области, в частности для разведывательных модификаций.

Номенклатура вооружения авиации РФ

Что касается номенклатуры вооружения, применяемого самолетами ВС РФ, то, как сообщили в украинской разведке, она зависит от модификации самолета, установленного оборудования и уровня модернизации. Поэтому возможности отдельных машин одного типа могут различаться.

Су-34 могут применять бомбы ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции УМПК, управляемые бомбы КАБ-500/1500, ракеты Х-29, Х-31П и Х-59. Для самообороны используются ракеты Р-73; встроенное вооружение — 30-мм пушка ГШ-30-Су-30СМ/СМ2, используются ракеты класса «воздух-воздух» Р-73, Р-27 и Р-77-1. Для соответствующим образом модернизированных Су-30СМ2 описана возможность применения Р-37М. Ударное вооружение включает ракеты семейств Х-29, Х-31 и Х-59, управляемые и неуправляемые бомбы. Самолеты оснащены пушкой ГШ-30-1.

Су-35С могут применять Р-73, Р-77-1 и Р-37М, ударные ракеты семейств Х-29, Х-31 и Х-59, управляемые и неуправляемые бомбы. Встроенное вооружение ГШ-30-1.

Для Су-57 к заявленной и публично описанной номенклатуре относятся П-74М2, П-77М, Х-38М, Х-69, Х-58УШК, управляемые бомбы и 30-мм пушка. Готовность всех этих комбинаций для каждой серийной машины пока не подтверждена.



Су-24М/М2 могут использовать Х-25, Х-29, Х-58, а на соответствующим образом оснащенных самолетах — Х-59. Также применяются управляемые и неуправляемые бомбы, неуправляемые ракеты и 23-мм пушка ГШ-6-23. Разведывательные Су-24МР имеют иное назначение и рассматриваются отдельно.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос УНИАН.

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