У ГУР розповіли, якими літаками воює Росія та як компенсує втрати

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Російська бойова авіація зберігає значні можливості для виконання бойових завдань, однак не всі літаки можуть одразу використовуватися для бойових вильотів. Частина авіапарку перебуває на ремонті, проходить модернізацію або має обмежений технічний ресурс.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може поповнювати парк сучасної тактичної авіації. Водночас кожна безповоротна втрата старих бомбардувальників призводить до тривалого скорочення її бойового потенціалу.

За оцінкою ГУР МО України, на кінець 2025 року РФ мала близько 125 літаків Cy-34 i Cy-34M, 140-145 одиниць Cy-30M2, Су-30СМ та Су-30CM2, 135-140 літаків Су-35С та близько 20 одиниць Су-57.

"Важливо, що наведені цифри відображають лише оцінки парку, а не гарантовану кількість літаків, які Росія може одночасно залучити до виконання бойових завдань. Точна поточна чисельність літаків залежить від поставок і втрат протягом 2026 року, ці дані наразі не розголошуються. Щодо втрат російської військової авіації у 2026 році ми можемо говорити про конкретні випадки знищення чи критичного пошкодження літаків", - зазначили в розвідці.

До встановлених епізодів, як заявили в ГУР, належать:

катастрофа Ту-22М3 в Іркутській області 15 червня;

заявлене українськими військовими збиття Су-35 на східному напрямку 8 липня, яке підтверджується оприлюдненими матеріалами з уламками літака;

-ураження двох Ту-95МС в Енгельсі 17 липня та 28 серпня. Щодо першого літака повідомляється про критичні пошкодження хвостової частини. Характер пошкоджень другого дозволяє розглядати його як імовірну безповоротну втрату;

катастрофа Су-57 у Московській області 23 липня та зіткнення двох Су-35С над Курською областю 7 вересня. Повні офіційні відомості щодо цих випадків залишаються відсутніми.

Крім цього, повідомляється про ураження декількох Су-57 та одного Су-34 на Шаголі 25 квітня, а також Су-24 у Криму 7 вересня. Поточний стан цих машин не встановлений, тому зарахувати їх до знищених передчасно.

Виробництво літаків в РФ

В розвідці зауважили, що РФ зберігає серійне виробництво сучасних тактичних літаків, що дозволяє частково компенсувати втрати та оновлювати парк.

У період з 2022 по 2024 роки зберігалася тенденція до нарощення постачання літаків Су-34. Так, у 2022 році - 8 літаків, у 2023 - 11, a y 2024 - 12-14 машин. Проте, ця динаміка показує збільшення обсягів у зазначений період, але не підтверджує збереження такого самого темпу сьогодні.

Ймовірно, на теперішній час Росія може постачати приблизно 10-15 літаків на рік.

"Для Су-35С історичний середній показник поставок у 2021-2025 роках становив приблизно 11-12 машин на рік. На теперішній час цей показник можна брати до уваги як приблизний орієнтир, а не як встановлений обсяг виробництва у 2026 році. Випуск Су-30СМ2 та Су-57 триває. Достовірні темпи виробництва наразі визначити неможливо. Для Су-30 необхідно також розмежовувати виготовлення нових літаків і модернізацію наявних Су-30СМ. Серійне виробництво нових Су-24, Ту-95 та Ту-22МЗ відсутнє. Парк цих літаків підтримується ремонтом та модернізацією", - йдеться у відповіді розвідки.

Отож, як підкреслили в ГУР, Кремль має можливість поповнювати сучасну тактичну авіацію, в той час як для старих бомбардувальників кожна безповоротна втрата створює тривале скорочення потенціалу.

Основні виробничі потужності зосереджені на кількох підприємствах

Так, Су-34 випускають на Новосибірському авіаційному заводі імені В. Чкалова, а Су-30CM/CM2 на Іркутському авіаційному заводі.

Виробництво Су-35С і Су-57 забезпечує Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Ю. Гагаріна - КнААЗ. Це підприємство є основним складальним майданчиком для обох типів винищувачів.

Щодо Су-24, то їхнє серійне виробництво не підтверджене, наразі їх лише ремонтують.

Аеродроми базування авіації РФ

В розвідці пояснили, що Росія використовує розгалужену мережу аеродромів для постійного базування, підготовки, випробувань і тимчасового розміщення авіації. Проте перебазування літаків змінює їх фактичний склад на тому чи іншому аеродромі.

Так, для Су-34 основними відомими аеродромами є Балтімор у Воронезькій області, Морозовськ у Ростовській, Шагол у Челябінській та Хурба в Хабаровському краї. Із Су-30СМ/СМ2 пов'язані Домна в Забайкальському краї, Міллерово в Ростовській області та Черняховськ у Калінінградській.

Для Су-35С відомими місцями базування с аеродроми Дземгі у Хабаровському краї, Центральна Углова у Приморському краї, Бесовець у Карелії та Хотилово у Тверській області.

Для Су-57 важливими центрами залишаються Ахтубінськ, де проводять випробування, та заводський аеродром Дземгі. Наявність цих літаків на Шаголі фігурує в повідомленнях за квітень 2026 року, але це не підтверджує їхнього постійного базування там.

Із Су-24 пов'язані аеродроми Гвардійське та Саки в окупованому Криму, а також Мончегорськ у Мурманській області, зокрема для розвідувальних модифікацій.

Номенклатура озброєння авіації РФ

Щодо номенклатури озброєння, яке застосовують літаки ЗС РФ, то, як розповіли в українській розвідці, воно залежить від модифікації літака, встановленого обладнання та рівня модернізації. Тому можливості окремих машин одного типу можуть відрізнятися.

Су-34 можуть застосовувати бомби ФАБ-500, ФАБ-1500 та ФАБ-3000 з модулями планерування і корекції УМПК, керовані бомби КАБ-500/1500, ракети Х-29, Х-31П і Х-59. Для самооборони використовують ракети Р-73; вбудоване озброєння - 30-мм гармата ГШ-30-Су-30СМ/СМ2 використовують ракети класу "повітря-повітря" Р-73, Р-27 та Р-77-1. Для відповідно модернізованих Су-30СМ2 описана можливість застосування Р-37М. Ударне озброєння включає ракети сімейств Х-29, X-31 i Х-59, керовані та некеровані бомби. Літаки оснащені гарматою ГШ-30-1.

Су-35С можуть застосовувати Р-73, Р-77-1 та Р-37М, ударні ракети сімейств Х-29, Х-31 і Х-59, керовані й некеровані бомби. Вбудоване озброєння ГШ-30-1.

Для Су-57 до заявленої та публічно описаної номенклатури належать P-74M2, P-77M, X-38M, X-69, Х-58УШК, керовані бомби та 30-мм гармата. Готовність усіх цих поєднань для кожної серійної машини залишається відкрито не підтвердженою.



Су-24М/М2 можуть використовувати Х-25, Х-29, Х-58, а на відповідно обладнаних літаках- Х-59. Також застосовують керовані й некеровані бомби, некеровані ракети та 23-мм гармату ГШ-6-23. Розвідувальні Су-24МР мають інше призначення й розглядаються окремо.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит УНІАН.

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