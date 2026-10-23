Военный ТЦК избил начальника ГИС в Полтавской области

В Лохвице Полтавской области военнослужащий Прилуцкого районного ТЦК в ходе ссоры нанес начальнику отдела Государственной исполнительной службы телесные повреждения средней тяжести. Чиновника госпитализировали.

По данным Военной службы правопорядка, инцидент произошел 21 октября, когда военнослужащий прибыл в отдел ГИС с вопросом о разблокировании банковского счета, арестованного из-за неуплаты штрафа.

Полиция возбудила уголовное дело по факту возможного насилия в отношении должностного лица. После первоочередных следственных действий военнослужащий, по данным ВСП, самовольно покинул воинскую часть.

В ВСП подчеркнули, что военная форма не освобождает от ответственности, а все обстоятельства происшествия должны быть установлены в ходе расследования.

Источник: Военная служба правопорядка.

Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Временному исполняющему обязанности начальника группы психологической поддержки персонала одного из РТЦК и СП Донецкой области сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

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