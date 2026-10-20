В Донецкой области военные чиновники присваивали продукты, предназначенные для армии, на сумму свыше ₴2,7 млн

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о предъявлении подозрения двум должностным лицам одной из воинских частей в Донецкой области. По данным следствия, начальник продовольственной службы тыла логистики и начальник склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения могли присваивать продукты, предназначенные для военнослужащих, и продавать их гражданскому населению. Сумма нанесенного государству ущерба превышает 2,7 млн грн.

По версии следствия, должностные лица организовали получение продовольствия исходя из большего числа военнослужащих, чем фактически находилось в подразделении. Излишне полученные продукты присваивали и сбывали гражданскому населению.

По данным правоохранительных органов, схема действовала с сентября 2025 года по февраль 2026 года.

Начальник склада, ответственный за приемку, хранение, выдачу и учет продовольствия, предположительно, присваивал излишне полученные продукты и организовал их продажу гражданским жителям Краматорского района Донецкой области.

В то же время начальник продовольственной службы тыла логистики, по данным следствия, не обеспечил надлежащего контроля за выдачей продуктов в соответствии с фактической численностью личного состава. Он систематически оформлял накладные с завышенным количеством военнослужащих, хотя имел доступ к документам, позволявшим проверить эти данные.

Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли незаконную деятельность. В ходе обысков правоохранители изъяли часть присвоенных продуктов питания, а также служебную документацию, которая, по данным следствия, подтверждает обстоятельства правонарушения.

Начальнику продовольственной службы тыла логистики инкриминируют халатное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Начальника склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения подозревают в присвоении военного имущества в условиях военного положения.

По информации ГБР, самая строгая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В то же время в бюро отметили, что нанесённый государству ущерб частично возмещён.

Информация о причастности должностных лиц изложена по версии следствия. Окончательное решение об их виновности должен принять суд.

Об этом сообщило ГБР.

Напомним, по делу о предполагаемом незаконном присвоении более 14,5 млн грн бюджетных средств при закупках материалов для фортификационных сооружений в Запорожской области обвинительный акт направлен в суд. Среди обвиняемых — командир воинской части, начальник и офицер отдела государственных закупок, а также двое гражданских лиц.

В Днепропетровской области сообщили о подозрении 13 участникам организованной группы, которые, по данным следствия, с января 2025 года по март 2026 года незаконно присвоили более 3,4 млн кубометров природного газа на сумму свыше 65 млн грн. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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