На Дніпропетровщині викрили групу, яка привласнила газ на понад 65 млн грн

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На Дніпропетровщині повідомили про підозру 13 учасникам організованої групи, які, за даними слідства, з січня 2025 року до березня 2026 року незаконно привласнили понад 3,4 млн кубометрів природного газу на суму понад 65 млн грн. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, учасники організованої групи налагодили схему викрадення природного газу метану з магістрального газопроводу в точці комерційного обліку одного з підприємств у селищі Слобожанське Дніпровського району. Для приховування фактичних обсягів споживання газу вони вносили несанкціоновані зміни до автоматизованих систем обліку.

Згідно з розрахунками, вартість викраденого газу становить понад 65 мільйонів гривень.

Днями слідчі поліції спільно зі співробітниками СБУ провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Серед осіб, які потрапили в поле зору слідства, - власник і працівники підприємства, зокрема керівники напрямів, оператори, механіки та водії.

За результатами слідчих дій 13 особам слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі кожного у схемі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та роль кожного з підозрюваних.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечували співробітники СБУ.

Джерело: Нацпол

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