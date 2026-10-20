В Днепропетровской области разоблачили группу, присвоившую газ на сумму свыше 65 млн грн

В Днепропетровской области 13 участникам организованной группы было предъявлено подозрение: по данным следствия, с января 2025 года по март 2026 года они незаконно присвоили более 3,4 млн кубометров природного газа на сумму свыше 65 млн грн. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, участники организованной группы наладили схему хищения природного газа (метана) из магистрального газопровода в точке коммерческого учета одного из предприятий в поселке Слобожанское Днепровского района. Для сокрытия фактических объемов потребления газа они вносили несанкционированные изменения в автоматизированные системы учета.

Согласно расчетам, стоимость похищенного газа составляет более 65 миллионов гривен.

На днях следователи полиции совместно с сотрудниками СБУ провели ряд обысков по местам проживания фигурантов в Днепропетровской и Полтавской областях. Среди лиц, попавших в поле зрения следствия, — владелец и работники предприятия, в частности руководители подразделений, операторы, механики и водители.

По результатам следственных действий 13 лицам следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли каждого в схеме их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного правонарушения и роль каждого из подозреваемых.

Досудебное расследование проводят следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники СБУ.

Источник: Нацпол

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