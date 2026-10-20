W obwodzie donieckim wojskowi urzędnicy sprzeniewierzyli żywność przeznaczoną dla armii o wartości ponad 2,7 mln ₴

Pracownicy Państwowego Biura Śledczego postawili zarzuty dwóm funkcjonariuszom jednej z jednostek wojskowych w obwodzie donieckim. Zgodnie z ustaleniami śledztwa szef służby zaopatrzeniowej tyłu logistycznego oraz szef magazynu plutonu gospodarczego kompanii zaopatrzenia żywnościowego mogli przywłaszczać sobie produkty przeznaczone dla żołnierzy i sprzedawać je ludności cywilnej. Kwota szkód wyrządzonych państwu przekracza 2,7 mln hrywien.

Według wersji śledczych urzędnicy zorganizowali odbiór żywności w oparciu o liczbę żołnierzy większą niż faktycznie stacjonowała w jednostce. Nadwyżki żywności przywłaszczali sobie i sprzedawali ludności cywilnej.

Według danych organów ścigania schemat ten funkcjonował od września 2025 r. do lutego 2026 r.

Kierownik magazynu, odpowiedzialny za przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i ewidencję żywności, prawdopodobnie przywłaszczał sobie nadwyżki żywności i organizował ich sprzedaż cywilnym mieszkańcom rejonu Kramatorska w obwodzie donieckim.

Jednocześnie, według ustaleń śledztwa, szef służby żywnościowej tyłu logistycznego nie zapewnił odpowiedniej kontroli nad wydawaniem produktów zgodnie z faktyczną liczbą personelu. Systematycznie sporządzał dokumenty przewozowe z zawyżoną liczbą żołnierzy, mimo że miał dostęp do dokumentów umożliwiających weryfikację tych danych.

Pracownicy Państwowego Biura Śledczego (DBR) ujawnili i powstrzymali tę nielegalną działalność. Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli część przywłaszczonej żywności, a także dokumentację służbową, która – według ustaleń śledztwa – potwierdza okoliczności popełnienia przestępstwa.

Szefowi służby zaopatrzeniowej tyłu logistycznego zarzuca się niedbałe podejście funkcjonariusza wojskowego do służby, które spowodowało poważne konsekwencje, popełnione w warunkach stanu wojennego.

Szef magazynu plutonu gospodarczego kompanii zaopatrzenia żywnościowego jest podejrzany o przywłaszczenie mienia wojskowego w warunkach stanu wojennego.

Według informacji Państwowego Biura Śledczego (DBR) najsurowsza kara przewidziana w zarzucanych artykułach wynosi do 15 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie w biurze zaznaczono, że szkody wyrządzone państwu zostały częściowo zrekompensowane.

Informacje o udziale urzędników przedstawiono zgodnie z wersją śledztwa. Ostateczną decyzję w sprawie ich winy ma podjąć sąd.

Poinformowało o tym Państwowe Biuro Śledcze (DBR).

Przypomnijmy, że w sprawie dotyczącej prawdopodobnego sprzeniewierzenia ponad 14,5 mln hrywien środków budżetowych podczas zakupów materiałów na budowę umocnień w obwodzie zaporoskim akt oskarżenia został przekazany do sądu. Wśród oskarżonych znajdują się dowódca jednostki wojskowej, kierownik oraz oficer wydziału zamówień publicznych, a także dwie osoby cywilne.

W obwodzie dniepropetrowskim postawiono zarzuty 13 członkom zorganizowanej grupy, którzy według ustaleń śledztwa w okresie od stycznia 2025 r. do marca 2026 r. bezprawnie przywłaszczyli ponad 3,4 mln metrów sześciennych gazu ziemnego o wartości ponad 65 mln hrywien. Oskarżonym grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

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