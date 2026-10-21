Pogoda na Ukrainie 21 października: deszcze i ocieplenie do +20 stopni

W środę, 21 października, na Ukrainie utrzyma się ciepła jesienna pogoda; miejscami spodziewane są niewielkie opady deszczu i poranne mgły. W większości regionów temperatura w ciągu dnia wyniesie do +17 stopni, a na południu i w Zakarpaciu powietrze ogrzeje się do +20 stopni.

Według prognoz synoptyków w większości obwodów będzie przeważać pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Wpływ obszaru wysokiego ciśnienia atmosferycznego z północnego wschodu przyczyni się do zmniejszenia ilości opadów.

Miejscami w większości regionów kraju prognozowane są niewielkie opady deszczu. Bez opadów będzie na zachodzie i południowym zachodzie Ukrainy.

Rano możliwe są mgły w Zakarpaciu, na Podkarpaciu, w regionach południowych oraz w większości regionów centralnych. Ze względu na ograniczoną widoczność kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

Oczekuje się wiatru południowo-wschodniego i wschodniego o prędkości 5–10 m/s. W obwodach zachodnich wiatr wzmocni się do 7–12 m/s.

W nocy temperatura powietrza wynosiła +6…+11 stopni, a w Karpatach było chłodniej — od 0 do +5 stopni.

W ciągu dnia 21 października prognozowane są następujące temperatury:

W większości obwodów — +12…+17 stopni.

Na południu Ukrainy i w Zakarpaciu — do +20 stopni.

Pomimo zachmurzenia i lokalnych opadów w wielu regionach utrzyma się temperatura dość komfortowa jak na październik.

W stolicy 21 października będzie pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie +13…+15 stopni.

W obwodzie kijowskim miejscami możliwe są niewielkie opady deszczu. W nocy temperatura utrzymywała się w przedziale +6…+11 stopni, a w ciągu dnia spodziewane jest +12…+17 stopni.

W regionie będzie wiał południowo-wschodni wiatr o prędkości 5–10 m/s.

Podsumowując, 21 października w Ukrainie będzie przeważać ciepła jesienna pogoda, jednak w niektórych obwodach możliwe są niewielkie opady deszczu i poranne mgły. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju oraz w Zakarpaciu, gdzie powietrze ogrzeje się do +20 stopni.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Synoptycy ostrzegli Kijów i obwód kijowski przed niebezpieczną pogodą.

W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty odnotowano w niedzielę rekordowy wskaźnik skumulowanej energii cyklonów (ACE), który uwzględnia prędkość wiatru i czas trwania burz. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został przekroczony w strefie, w której powstają burze zdolne do przemieszczania się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

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