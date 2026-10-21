10月21日乌克兰天气：有雨，气温回升至+20度

10月21日（星期三），乌克兰将持续温暖的秋季天气，部分地区预计会有小雨和晨雾。大多数地区白天气温将达到+17度，而南部和喀尔巴阡地区气温将升至+20度。

据气象预报，大部分地区将以多云间晴为主。来自东北方向的高压系统将有助于减少降水。

全国大部分地区局部区域预计将出现小雨。乌克兰西部和西南部将无降水。

早晨，喀尔巴阡地区、喀尔巴阡山麓地区、南部及大部分中部地区可能出现雾。由于能见度下降，驾驶员在路上应格外小心。

预计将有东南风和东风，风速为5–10米/秒。西部地区的风力将增强至7–12米/秒。

夜间气温在+6…+11摄氏度之间，而喀尔巴阡山脉地区则更为凉爽——气温在0至+5摄氏度之间。

10月21日白天预计气温如下：

大部分地区为+12…+17摄氏度。

乌克兰南部和喀尔巴阡地区——最高可达+20度。

尽管多云且局部有降水，但许多地区的气温仍将保持在10月较为舒适的水平。

10月21日，首都将多云间晴，无降水。白天气温将在+13…+15摄氏度之间。

基辅州部分地区可能会有小雨。夜间气温在+6…+11摄氏度之间，白天预计为+12…+17摄氏度。

该地区将刮东南风，风速为5–10米/秒。

因此，10月21日乌克兰将以温暖的秋季天气为主，但部分地区可能出现小雨和晨雾。预计该国南部和喀尔巴阡地区气温最高，气温将升至+20度。

乌克兰水文气象中心发布了这一消息。

气象专家已向基辅及周边地区发布了恶劣天气预警。

周日，在国际日期变更线以东的太平洋部分海域，记录到了创纪录的飓风累积能量（ACE）值，该指标综合考虑了风速和风暴持续时间。 该区域形成的风暴可能向夏威夷、墨西哥及美国西海岸方向移动，其ACE值已超过2018年创下的此前纪录。

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