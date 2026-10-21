Погода в Україні 21 жовтня: дощі та потепління до +20 градусів

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У середу, 21 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода, місцями очікуються невеликі дощі та ранкові тумани. У більшості регіонів температура вдень становитиме до +17 градусів, а на півдні та Закарпатті повітря прогріється до +20 градусів.

За прогнозом синоптиків, у більшості областей переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вплив області високого атмосферного тиску з північного сходу сприятиме зменшенню кількості опадів.

Місцями в більшості регіонів країни прогнозують невеликий дощ. Без опадів буде на заході та південному заході України.

Уранці тумани можливі на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і більшості центральних областей. Через погіршення видимості водіям варто бути особливо уважними на дорогах.

Вітер очікується південно-східний та східний, зі швидкістю 5–10 м/с. У західних областях він посилиться до 7–12 м/с.

У нічні години температура повітря становила +6…+11 градусів, а в Карпатах було прохолодніше — від 0 до +5 градусів.

Удень 21 жовтня прогнозують такі температурні показники:

У більшості областей — +12…+17 градусів.

На півдні України та Закарпатті — до +20 градусів.

Попри хмарність і місцеві опади, у багатьох регіонах збережеться досить комфортна для жовтня температура.

У столиці 21 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +13…+15 градусів.

У Київській області місцями можливий невеликий дощ. Уночі температура перебувала в межах +6…+11 градусів, а вдень очікується +12…+17 градусів.

Вітер у регіоні буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Отже, 21 жовтня в Україні переважатиме тепла осіння погода, однак у деяких областях можливі невеликі дощі та ранкові тумани. Найвищі температури прогнозують на півдні країни та Закарпатті, де повітря прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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