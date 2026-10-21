Погода в Украине 21 октября: дожди и потепление до +20 градусов

В среду, 21 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода, местами ожидаются небольшие дожди и утренние туманы. В большинстве регионов дневная температура составит до +17 градусов, а на юге и в Закарпатье воздух прогреется до +20 градусов.

По прогнозу синоптиков, в большинстве областей будет преобладать облачная погода с прояснениями. Влияние области высокого атмосферного давления с северо-востока будет способствовать уменьшению количества осадков.

Местами в большинстве регионов страны прогнозируется небольшой дождь. Без осадков будет на западе и юго-западе Украины.

Утром возможны туманы в Закарпатье, Прикарпатье, в южных и большинстве центральных областей. Из-за ухудшения видимости водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. В западных областях он усилится до 7–12 м/с.

В ночные часы температура воздуха составляла +6…+11 градусов, а в Карпатах было прохладнее — от 0 до +5 градусов.

Днем 21 октября прогнозируются следующие температурные показатели:

В большинстве областей — +12…+17 градусов.

На юге Украины и в Закарпатье — до +20 градусов.

Несмотря на облачность и местные осадки, во многих регионах сохранится достаточно комфортная для октября температура.

В столице 21 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов.

В Киевской области местами возможен небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, а днем ожидается +12…+17 градусов.

Ветер в регионе будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

Таким образом, 21 октября в Украине будет преобладать теплая осенняя погода, однако в некоторых областях возможны небольшие дожди и утренние туманы. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны и в Закарпатье, где воздух прогреется до +20 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), который учитывает скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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