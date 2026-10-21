Погода в Украине 21 октября: дожди и потепление до +20 градусов
В среду, 21 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода, местами ожидаются небольшие дожди и утренние туманы. В большинстве регионов дневная температура составит до +17 градусов, а на юге и в Закарпатье воздух прогреется до +20 градусов.
По прогнозу синоптиков, в большинстве областей будет преобладать облачная погода с прояснениями. Влияние области высокого атмосферного давления с северо-востока будет способствовать уменьшению количества осадков.
Местами в большинстве регионов страны прогнозируется небольшой дождь. Без осадков будет на западе и юго-западе Украины.
Утром возможны туманы в Закарпатье, Прикарпатье, в южных и большинстве центральных областей. Из-за ухудшения видимости водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
Ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. В западных областях он усилится до 7–12 м/с.
В ночные часы температура воздуха составляла +6…+11 градусов, а в Карпатах было прохладнее — от 0 до +5 градусов.
Днем 21 октября прогнозируются следующие температурные показатели:
- В большинстве областей — +12…+17 градусов.
- На юге Украины и в Закарпатье — до +20 градусов.
Несмотря на облачность и местные осадки, во многих регионах сохранится достаточно комфортная для октября температура.
В столице 21 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов.
В Киевской области местами возможен небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, а днем ожидается +12…+17 градусов.
Ветер в регионе будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с.
Таким образом, 21 октября в Украине будет преобладать теплая осенняя погода, однако в некоторых областях возможны небольшие дожди и утренние туманы. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны и в Закарпатье, где воздух прогреется до +20 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.
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