21 października Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy prowadzi czynności śledcze w gabinecie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego. Poinformował o tym poseł Jarosław Żelezniak, powołując się na własne źródła.

Według informacji Jarosława Żelezniaka funkcjonariusze organów ścigania przybyli właśnie do prezesa NBU, przy czym czynności śledcze mogą odbywać się nie tylko pod jego adresem służbowym.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby wywierał wpływ na decyzje kadrowe w banku Sens.

Wcześniej Pyszny podsumował udział NBU w posiedzeniu MFW, na którym wystąpili przedstawiciele Rosji.

Przypomnijmy, że dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa przeprowadziła rozmowę z prezesem Narodowego Banku Ukrainy Andrijem Pysznym i potwierdziła niezachwiane poparcie Funduszu dla Ukrainy.

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