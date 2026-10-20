在顿涅茨克州，军方官员侵吞了价值超过270万格里夫纳的军队物资

国家调查局的工作人员向顿涅茨克州某军事单位的两名官员提出了涉嫌犯罪的指控。 据调查显示，后勤补给处食品供应科科长和食品保障连后勤排仓库负责人涉嫌侵占本应分配给军人的食品，并将其出售给平民。此举给国家造成的损失超过270万格里夫纳。

据调查称，这两名官员以该部队实际人数为依据，组织了数量超过实际人数的食品配给。他们将多余的食品据为己有，并转售给平民。

据执法部门称，该欺诈行为从2025年9月持续至2026年2月。

负责食品接收、储存、发放和核算的仓库负责人，涉嫌侵吞超额领取的食品，并组织将其出售给顿涅茨克州克拉马托尔斯克区的平民。

与此同时，据调查显示，后勤补给处食品服务负责人未能根据实际人员数量对食品发放进行妥善监管。 尽管他有权查阅可核实这些数据的文件，却系统性地开具了虚增军人数量的发货单。

国家调查局工作人员揭露并制止了这一非法活动。在搜查过程中，执法人员查获了部分被侵占的食品，以及据调查显示可证实违法事实的公务文件。

后勤补给处食品服务处负责人被指控在战时状态下，因军事人员对公务态度疏忽大意，导致严重后果。

食品保障连后勤排的仓库负责人被怀疑在战时状态下侵占军用物资。

据国家调查局消息，相关指控条款规定的最严厉刑罚为最高15年有期徒刑。

同时，该局指出，给国家造成的损失已部分得到赔偿。

关于官员涉案的信息系根据调查方的说法披露。对其罪责的最终裁决应由法院作出。

乌克兰国家调查局（ДБР）通报了这一消息。

需要指出的是，在涉及扎波罗热州采购防御工事材料期间涉嫌侵吞超过1450万格里夫纳预算资金的案件中，起诉书已移交法院。 被告包括一名军事单位指挥官、一名政府采购部门负责人及一名采购官员，以及两名平民。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，13名有组织犯罪团伙成员被通报涉嫌犯罪。据调查显示，他们于2025年1月至2026年3月期间，非法侵占了超过340万立方米的天然气，涉案金额超过6500万格里夫纳。 涉案人员面临最高12年有期徒刑及没收财产的处罚。

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