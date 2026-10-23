乌克兰将于10月25日夜间开始实行冬令时

10月24日（周六）深夜至10月25日（周日）凌晨，乌克兰将调整时钟，转为冬令时。凌晨4点时，需将时钟拨回一小时，调整至03:00。

夏令时和冬令时制度于1908年首次在英国实施，旨在节约能源并更合理地分配全天用电。

几十年来，乌克兰分别在10月的最后一个星期日和3月的最后一个星期日进行冬令时和夏令时的调整。

该程序由乌克兰内阁1996年5月13日第509号决议《关于乌克兰境内时间计算的程序》予以规范。

2024年7月16日，乌克兰最高拉达通过了《乌克兰时间计算法》（第4201号法案），废除了夏令时与冬令时之间的转换。

根据该文件，乌克兰境内将统一采用基辅时间——UTC+2。 因此，2024年10月的最后一个星期日，乌克兰人本应最后一次将时钟拨回冬令时，而从2025年起，乌克兰将不再实行夏令时。然而，总统沃洛迪米尔·泽连斯基至今尚未签署该法案。

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