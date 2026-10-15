Сибига резко ответил Лаврову на отказ России прекратить огонь

Россия демонстрирует откровенное пренебрежение призывами прекратить боевые действия и отвергает мирные инициативы президента США Дональда Трампа из-за недостаточного давления. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, резко отреагировав на позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно прекращения огня.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона открыто демонстрирует высокомерие в вопросе урегулирования конфликта.

«Россия отвергает мир. Всем это известно. Но то, насколько открыто они готовы отклонить предложения президента Трампа, показывает, насколько они высокомерны», — отметил Сибига.

Дипломат подчеркнул прямую зависимость между международным давлением на кремлевский режим и уровнем его агрессивной риторики.

«Российские убийцы совершенно не уважают призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабевает: чем меньше давления, тем больше высокомерия», — добавил министр.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со ссылкой на свою страницу в социальной сети X.

Сибига заявил о необходимости определения новой роли Европы в мирном урегулировании.

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

Читай нас в