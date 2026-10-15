Антикоррупционеры проверяют состояние депутата Дрогобычского районного совета Кристины Дулибьяник, на счету которой 18 земельных участков

Украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, депутата Дрогобычского районного совета Львовской области Кристины Дулибьяник.



О начале проверки сообщили источники UA.News.

В соответствующем обращении просят предоставить информацию о наличии счетов, номерах этих счетов, остатке средств на счетах, проведенных через них операциях, назначении платежей, идентификационных данных контрагента, номере счета контрагента и коде банка контрагента.

Интересуют антикоррупционеров также остатки ценных бумаг и других активов на счетах семьи депутата, данные о переводе средств со счета на счет, назначение платежей, номера счетов контрагента и код контрагента — профессионального участника рынка капитала и организованных товарных рынков.

Декларация Дулибяник

В декларации депутата Дрогобычского районного совета Львовской области Кристины Дулибьяник указано, что семья, помимо двух квартир и трех жилых домов, владеет несколькими земельными участками и нежилыми помещениями. В частности, у неё 18 земельных участков общей площадью 125 908 квадратных метров и пять нежилых помещений.

Также семья имеет значительные сбережения в размере 7 млн грн и 10 тысяч долларов.

Напомним, что ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, заместителя начальника заместителя начальника отдела таможенного оформления №4 таможенного поста «Устилуг» Виктора Степановича Ковальского.

Также проверялись доходы заместителя министра юстиции Украины Людмилы Кравченко, а также проверяются финансовые операции членов её семьи, в частности, главного специалиста отдела реинжиниринга электронных сервисов директората реинжиниринга публичных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Торнике Угрехелидзе, который, вероятно, женат на дочери заместителя министра юстиции Анастасии Кравченко.

Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению первого заместителя начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области — первого заместителя Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Львовской области ГЭИ Валерия Витковского. Этот чиновник предпочитает накапливать состояние в криптовалютах.

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