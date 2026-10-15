Działacze antykorupcyjni sprawdzają majątek posłanki Rady Rejonowej w Drohobyczu, Chrystiny Dulibianik, która posiada 18 działek

Ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od organów antykorupcyjnych wniosek o ustalenie rachunków bankowych oraz transakcji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia prawdopodobnej posłanki Rady Rejonowej w Drohobyczu w obwodzie lwowskim, Chrystiny Dulibianik.



O rozpoczęciu kontroli poinformowały źródła serwisu UA.News.

W odpowiednim wniosku prosi się o przekazanie informacji dotyczących istnienia rachunków, numerów tych rachunków, stanu środków na rachunkach, operacji przeprowadzonych za ich pośrednictwem, przeznaczenia płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta oraz kodu banku kontrahenta.

Antykorupcjonistów interesują również salda papierów wartościowych i innych aktywów na rachunkach rodziny radnej, dane dotyczące przelewów środków z rachunku na rachunek, przeznaczenie płatności, numery rachunków kontrahenta oraz kod kontrahenta będącego profesjonalnym uczestnikiem rynku kapitałowego i zorganizowanych rynków towarowych.

Deklaracja Dulibianik

W oświadczeniu posłanki Rady Rejonowej w Drohobyczu w obwodzie lwowskim, Chrystiny Dulibianik, podano, że oprócz dwóch mieszkań i trzech budynków mieszkalnych rodzina posiada kilka działek oraz lokale niemieszkalne. W szczególności posiada 18 działek o łącznej powierzchni 125 908 metrów kwadratowych oraz pięć lokali niemieszkalnych.

Ponadto rodzina posiada znaczne oszczędności w wysokości 7 mln hrywien oraz 10 tysięcy dolarów.

Przypomnijmy, że wcześniej ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od działaczy antykorupcyjnych wniosek o wyszukanie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia prawdopodobnego zastępcy kierownika - naczelnika oddziału odprawy celnej nr 4 w punkcie celnym „Ustyług” Wiktora Stepanowicza Kowalskiego.

Sprawdzano również majątek wiceminister sprawiedliwości Ukrainy Ludmiły Kravchenko, a także analizowane są transakcje finansowe członków jej rodziny, w szczególności głównego specjalisty wydziału reorganizacji usług elektronicznych w dyrekcji ds. reorganizacji usług publicznych Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy Tornike Ugrekhelidze, który jest prawdopodobnie żonaty z córką wiceminister sprawiedliwości Anastazji Kravchenko.

Wcześniej ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od działaczy antykorupcyjnych wniosek o wyszukanie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia pierwszego zastępcy szefa Państwowej Inspekcji Ekologicznej w obwodzie lwowskim — pierwszego zastępcy Głównego Inspektora Państwowego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego w obwodzie lwowskim DEI Walerija Witkowskiego. Urzędnik ten woli gromadzić majątek w kryptowalutach.

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