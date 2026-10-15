Podatek od przesyłek międzynarodowych: kto na tym zyska i ile będą płacić Ukraińcy

15 października Rada Najwyższa uchwaliła podatek od wartości dodanej (VAT) od towarów, które Ukraińcy zamawiają za granicą i otrzymują w przesyłkach międzynarodowych. Parlament przyjął ten projekt ustawy dopiero za trzecim podejściem. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 273 posłów.

Jest to jedna z decyzji podatkowych, do których realizacji Ukraina zobowiązała się wobec partnerów międzynarodowych w celu uzyskania od nich finansowania. Chodzi o trzecią transzę z MFW w wysokości około 700 mln dolarów oraz transzę pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej w wysokości 3,7 mld euro. Ponadto rząd liczy, że nowe przepisy przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu państwa w wysokości około 10 mld hrywien rocznie.

Zwolennicy tej zmiany uważają, że pomoże ona ograniczyć wykorzystywanie ulg podatkowych w schematach przemytu i stworzy sprawiedliwe warunki dla ukraińskich producentów. Krytycy ostrzegają natomiast, że dodatkowe koszty spadną na Ukraińców, którzy i tak stali się biedniejsi w czasie wojny, a trudności z administrowaniem podatkiem mogą prowadzić do opóźnień w dostawach.

O tym, o ile podrożeją towary z AliExpress, Temu i Amazon oraz czy budżet państwa uzyska oczekiwane wpływy – w artykule UA.News.



Nowe opodatkowanie przesyłek

międzynarodowych

Nowe przepisy będą dotyczyły sprzedaży towarów o wartości do 150 euro, które trafiają na Ukrainę w międzynarodowych przesyłkach pocztowych. Podatek VAT ma płacić platforma elektroniczna, za pośrednictwem której odbywa się sprzedaż. Przewidziano jednak wyjątki. Bez podatku VAT pozostaną bezpłatne przesyłki między osobami fizycznymi o wartości do 45 euro, a także niektóre towary dla energetyki i obronności.

Wprowadzenie nowych przepisów spodziewane jest nie wcześniej niż w lipcu 2027 roku. Od tego momentu zakupy na AliExpress, Temu, Amazon i innych zagranicznych platformach handlowych będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 20%. Jednak to, o ile faktycznie wzrosną ceny, będzie zależało od tego, w jaki sposób sprzedawcy i platformy uwzględnią ten podatek w cenie.

Jeśli natomiast platforma sprzeda towary bez podatku VAT, operator logistyczny dostarczy takie przesyłki do odbiorcy, ale sam może pobrać odpowiednią kwotę podatku VAT i przekazać pieniądze do budżetu.

„Uważam, że to bardzo słuszna decyzja, ponieważ 80% tych przesyłek stanowiło rozdzielanie towaru na małe partie, aby nieuczciwi handlarze unikali obciążeń podatkowych. A to niedopuszczalne” – zaznaczył premier Serhij Korecki na dwa tygodnie przed uchwaleniem ustawy.

Wyjaśnił, że preferencyjne opodatkowanie towarów w przesyłkach szkodziło ukraińskiemu biznesowi, przede wszystkim przemysłowi lekkiemu. Krajowi producenci pracują pod ostrzałem rosyjskim, zużywają kosztowną energię elektryczną i generatory dieslowe, płacą podatki – wszystko to podnosi koszt produkcji ukraińskich towarów.

Z kolei towary zagraniczne, wyprodukowane w warunkach pokojowych i sprowadzone bez płacenia podatków, mają przewagę cenową na rynku ukraińskim. W związku z tym opodatkowanie przesyłek międzynarodowych jest postrzegane przez rząd jako jeden ze sposobów wyrównania warunków konkurencji dla towarów ukraińskich i zagranicznych.



Reakcja Ukraińców na wzrost cen



Przewodniczący Komisji Rady Najwyższej ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Danyło Hetmantsev zgłosił projekty ustaw o wprowadzeniu podatku VAT i ceł na przesyłki pocztowe do Ukrainy już w styczniu 2025 roku.

Następnie grupa socjologiczna „Rating” (Rating Group) postanowiła sprawdzić, co Ukraińcy sądzą o ewentualnym podwyższeniu podatków od tych usług. Uzyskano następujące wyniki:

· Większość respondentów (82%) nie popiera wprowadzenia 20-procentowego podatku VAT na wszystkie przesyłki międzynarodowe.

· Około połowa Ukraińców aktywnie korzysta z przesyłek na terenie Ukrainy, a przesyłki międzynarodowe w ciągu ostatniego roku otrzymywała jedna trzecia.

· Dwie trzecie Ukraińców podkreśla znaczenie przesyłek międzynarodowych w czasie wojny.



Wśród osób, które otrzymywały towary z zagranicy, prawie jedna trzecia (29%) zamawiała produkty, które były istotne dla przezwyciężenia skutków kryzysu energetycznego.

Ogólnie rzecz biorąc, najpopularniejszymi towarami otrzymywanymi za pośrednictwem poczty międzynarodowej są odzież i obuwie (45%), a także powerbanki, akumulatory i ładowarki (26%).



Dyskusja na temat skuteczności ustawy



W Centrum Badań Ekonomicznych i Prognoz Makroekonomicznych CASE Ukraina popiera nowe opodatkowanie przesyłek międzynarodowych. Według szacunków centrum około 80% takich przesyłek stanowią towary z Chin, a około 90% towarów to kosmetyki, akcesoria, odzież i obuwie. Znaczną część tych produktów mogą wytwarzać ukraińskie przedsiębiorstwa.

Jednocześnie chińskie platformy handlowe zagrażają przetrwaniu lokalnych producentów. Według wniosków CASE Ukraina zagraniczni producenci dzięki ulgom oszczędzają około 20 mld hrywien.

Efrem Laszczuk, ekspert CASE Ukraina, szczegółowo omówił, w jaki sposób ulgi podatkowe dotyczące przesyłek o wartości do 150 euro są wykorzystywane w szarej strefie i w schematach kontrabandowych.

„Jedna osoba fizyczna, otrzymując tylko jedną przesyłkę pocztową dziennie, może w ciągu miesiąca importować towary zwolnione z wszelkich podatków o wartości do 4,5 tys. euro (149 euro pomnożone przez 30 dni). Przy czym, jeśli „zorganizuje się” znaczną grupę osób fizycznych (na przykład 100 paszportów), które będą otrzymywać po 3 przesyłki dziennie, to wartość towarów, które co miesiąc będą „przenikać” na terytorium Ukrainy, osiągnie 1,34 mln euro. To już znaczna partia przemysłowa, od której nie trzeba płacić żadnych podatków” – wyjaśnił ekspert.

Inni ukraińscy ekonomiści dowodzą, że ustawa jest sprzeczna z interesami Ukraińców. Dyrektor wykonawczy ds. programów ekonomicznych w Ukrainian Institute for the Future, Anatolij Amelin, wyjaśnia, na co powinni przygotować się zwykli klienci:

„W zeszłym roku Ukraińcy otrzymali 75,6 mln przesyłek z zagranicy, a 99% z nich było zwolnionych z podatku VAT. Artykuły dziecięce, powerbanki, części zamienne – wszystko to podrożeje. Przygotujcie się.

Osobny „sztuczka” dla wojskowych. Ustawa obiecuje zwolnienie towarów obronnych z podatku VAT, „w tym poprzez zwrot zapłaconego podatku VAT”. Oznacza to, że najpierw wolontariusz lub warsztat zajmujący się dronami płaci 20% ze swoich środków lub ze zbiórki (!). Następnie musi udowodnić, że silnik ma przeznaczenie obronne. Potem czeka. Rząd nie zatwierdził jeszcze wykazu towarów ani procedury zwrotu. Kto gwarantuje, że pieniądze zostaną zwrócone i kiedy? Nikt. Jak wam się podoba ten „fint”?...

Następnie magazyny. Odprawa celna nie odbywa się w ciągu minuty. Przesyłki, od których nie pobrano podatku na platformie, będą leżały w magazynach celnych. Tysiące przesyłek w tych samych miejscach. Idealny cel, prawda? (!!!) Przypomnę: w „Nowa Poczta” od początku wielkiej wojny uszkodzono lub zniszczono ponad 400 oddziałów i terminali”.

Amelin uważa również, że budżet może nie otrzymać obiecanych około 10 mld hrywien rocznie.

Amelin uważa, że budżet może nie otrzymać oczekiwanych około 10 mld hrywien rocznie. Władze nie biorą pod uwagę, że po podrożowaniu przesyłek ludzie będą kupować mniej towarów. Jako przykład podaje Unię Europejską, gdzie po podobnej reformie w 2021 roku chiński import internetowy spadł o połowę.

Według szacunków Amelina Ukraińcy zapłacą około 22,6 mld hrywien rocznie: w postaci podatku, dopłat w sklepach oraz rezygnacji z zakupów. „Handel detaliczny uzyska 2–3 mld dodatkowej marży. O jakiej sprawiedliwości tu mowa?” – pyta ekonomista.



„Czat 18” i schematy

przemytu

Międzynarodowe przesyłki chce się nie tyle opodatkować, co utrudnić ich dostawę. Do takich wniosków doszedł dziennikarz śledczy Jewgienij Plinski. Z własnych źródeł dowiedział się, że osiemnastu dyrektorów generalnych i właścicieli sieci detalicznych spoza branży spożywczej utworzyło wspólny czat pod warunkową nazwą „Czat 18”, gdzie omawiana jest kwestia podatku od przesyłek. Właśnie na tym czacie planuje się medialną promocję znaczenia wprowadzenia podatku VAT od przesyłek oraz innych celów strategicznych.

„Jedną z kluczowych idei, która wydaje się wręcz cyniczna, jest faktyczne przyznanie przez członków »Czat 18«, że nikt nie oczekuje szczególnego efektu podatkowego dla budżetu. Głównym celem jest stworzenie warunków skomplikowanej i długiej drogi chińskiej przesyłki oraz jej odprawy celnej dla Ukraińców, aby zniwelować przewagę ceny nad wygodą zakupu” – zauważył Plinski.

Według niego sektor detaliczny doskonale rozumie, że po wprowadzeniu przepisów nie będzie żadnych porozumień z chińskimi platformami jako agentami podatkowymi. Nie da się tego zorganizować, a Ministerstwo Finansów to przyznaje, choć na razie nieoficjalnie.

„Ale przecież ustawa już wejdzie w życie. Właśnie dlatego cała administracja podatkowa spadnie na barki służb celnych i pocztowych, co doprowadzi do gromadzenia się przesyłek w magazynach z odpowiednimi konsekwencjami dla bezpieczeństwa, długimi kolejkami do kontroli wartości, obliczania podatków, ich uiszczania i tak dalej. Nie będę opisywał szczegółów. Wszyscy doskonale rozumieją, jak ten mechanizm działa dzisiaj. Będzie tak samo, ale w wielokrotnie większych ilościach i na granicy załamania” – przypuszcza dziennikarz.

W takich warunkach ukraiński konsument musi samodzielnie dojść do wniosku, że łatwiej jest mu kupić ten sam towar na ukraińskiej platformie handlowej za nieco wyższą cenę, niż czekać na przesyłkę z Chin. Jednocześnie ustawa raczej nie ograniczy udziału szarej strefy ani nie zmniejszy skali schematów kontrabandowych.

„Same tylko schematy na granicy w sektorze przemysłu lekkiego oraz schematy podatkowe związane z nielegalnym tytoniem powodują straty w budżecie w wysokości 80 miliardów hrywien. Są to uzasadnione ekonomicznie i potwierdzone dane, które pokrywają niedobór rzeczywistych wpływów z Państwowej Służby Podatkowej i Państwowej Służby Celnej w wysokości 70 miliardów hrywien. Jednak te liczby i skala narastającej katastrofy szarej strefy, z wyjątkiem nielicznych posłów, nie wywołują żadnej reakcji ze strony parlamentu” – stwierdza Plinski.

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