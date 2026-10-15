Налог на международные посылки: кто выиграет и сколько придется платить украинцам

15 октября Верховная Рада утвердила налог на добавленную стоимость (НДС) на товары, которые украинцы заказывают за рубежом и получают в международных посылках. Парламент принял этот законопроект только с третьей попытки. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Это одно из налоговых решений, которые Украина обязалась выполнить перед международными партнерами, чтобы получить от них финансирование. Речь идет о третьем транше МВФ в размере около $700 млн и транше макрофинансовой помощи Евросоюза на 3,7 млрд евро. Кроме того, правительство рассчитывает, что новые нормы дополнительно принесут в госбюджет около 10 млрд грн в год.

Сторонники нововведения считают, что оно поможет ограничить использование налоговых льгот в контрабандных схемах и создаст справедливые условия для украинских производителей. Критики же предупреждают: дополнительные расходы лягут на украинцев, которые и без того стали беднее во время войны, а сложности с администрированием налога могут привести к задержкам доставки.

Насколько подорожают товары с AliExpress, Temu, Amazon и получит ли государственный бюджет ожидаемые поступления — в материале UA.News.



Новое налогообложение международных посылок



Новые правила коснутся продажи товаров стоимостью до €150, поступающих в Украину в международных почтовых отправлениях. Уплачивать НДС должна электронная платформа, через которую происходит продажа. В то же время предусмотрены исключения. Без НДС останутся бесплатные посылки между физическими лицами стоимостью до €45, а также отдельные товары для энергетики и обороны.

Введение новых правил ожидается не ранее июля 2027 года. С этого периода покупки на AliExpress, Temu, Amazon и других иностранных маркетплейсах будут облагаться НДС по ставке 20%. Однако насколько реально вырастут цены, будет зависеть от того, как продавцы и платформы учтут этот налог в стоимости.

Если же маркетплейс будет продавать товары без НДС, логистический оператор будет доставлять такие посылки получателю, но сам может взыскать соответствующую сумму НДС и перечислить деньги в бюджет.

«Я считаю, что это абсолютно правильное решение, потому что 80% этих посылок — это были мелкие партии, чтобы недобросовестные дельцы избегали налоговой нагрузки. И это недопустимо», — отметил премьер-министр Сергей Корецкий за две недели до принятия закона.

Он пояснил, что льготное налогообложение товаров в посылках наносило ущерб украинскому бизнесу, прежде всего легкой промышленности. Отечественные производители работают под российскими обстрелами, расходуют дорогую электроэнергию и дизельные генераторы, платят налоги — всё это увеличивает себестоимость украинской продукции.

В то же время иностранные товары, произведенные в мирных условиях и ввезенные без уплаты налогов, имеют ценовое преимущество на украинском рынке. Таким образом, налогообложение международных посылок в правительстве рассматривают как один из способов выровнять конкурентные условия для украинских и иностранных товаров.



Реакция украинцев на подорожание



Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроекты о введении НДС и пошлин на почтовые отправления в Украину еще в январе 2025 года.

После этого социологическая группа «Рейтинг» (Rating Group) решила выяснить, что думают украинцы о возможном повышении налогов на эти услуги. Были получены следующие данные:

· Большинство респондентов (82%) не поддерживает введение НДС в размере 20% на все международные посылки.

· Примерно половина украинцев активно пользуется посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть.

· Две трети украинцев отмечают важность международных посылок во время войны.



Среди тех, кто получал товары из-за рубежа, почти треть (29%) заказывала товары, которые были важны для преодоления последствий энергетического кризиса.

В целом самыми популярными товарами, которые получали через международную почту, являются одежда и обувь (45%), а также powerbankи, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).



Дискуссия об эффективности закона



В Центре экономических исследований и макропрогнозирования CASE Украина поддерживают новое налогообложение международных посылок. По оценкам центра, около 80% таких отправлений приходится на товары из Китая, а примерно 90% товаров — это косметика, аксессуары, одежда и обувь. Значительную часть этой продукции могут производить украинские предприятия.

В то же время китайские маркетплейсы угрожают выживанию местных производителей. По выводам CASE Украина, иностранные производители благодаря льготам экономят примерно 20 млрд грн.

Эксперт CASE Украина Ефрем Лащук подробнее разобрал, как льготы по налогообложению посылок до 150 евро используются в теневых и контрабандных схемах.

«Одно физическое лицо, получая всего одно почтовое отправление в сутки, может за месяц импортировать товары, освобожденные от уплаты любых налогов, на сумму до 4,5 тыс. евро (149 евро, умноженные на 30 дней). При этом, если «организовать» значительную группу физических лиц (например, 100 паспортов), которые будут получать по 3 отправления в сутки, то сумма товаров, которая будет ежемесячно «проникать» на таможенную территорию Украины, достигнет 1,34 млн евро. Это уже значительная промышленная партия, с которой не нужно платить никаких налогов», — пояснил эксперт.

Другие украинские экономисты доказывают, что закон противоречит интересам украинцев. Исполнительный директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин объясняет, к чему следует готовиться обычным покупателям:

«В прошлом году украинцы получили 75,6 млн посылок из-за рубежа, и 99% из них поступали без НДС. Детские вещи, powerbankи, запчасти — все это подорожает. Готовьтесь.

Отдельный «финт» для военных. Закон обещает освободить оборонные товары от НДС, «в том числе путем возврата уплаченного НДС». То есть сначала волонтер или мастерская по производству дронов платит 20% из своих денег или из сборов (!). Затем доказывает, что моторчик относится к оборонной продукции. Затем ждет. Перечень товаров и порядок возврата правительство еще не утвердило. Кто гарантирует, что деньги вернут и когда? Никто. Как вам такой финт?...

Далее — склады. Растаможивание не происходит за минуту. Посылки, с которых на платформе не взимали налог, будут лежать на таможенных складах. Тысячи посылок в одних и тех же местах. Идеальная мишень, правда? (!!!) Напомню: у «Новой почты» с начала большой войны повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов».

Амелин также считает, что бюджет может не получить обещанных около 10 млрд грн в год.

Амелин считает, что бюджет может не получить ожидаемых около 10 млрд грн в год. Власти не учитывают, что после подорожания посылок люди станут меньше покупать товаров. В качестве примера он приводит Евросоюз, где после аналогичной реформы 2021 года китайский онлайн-импорт сократился вдвое.

По оценке Амелина, украинцы заплатят около 22,6 млрд грн в год: в виде налога, переплаты в магазинах и отказа от покупок. «Ритейл получит 2–3 млрд дополнительной маржи. О какой справедливости идет речь?» — спрашивает экономист.



«Чат 18» и контрабандные схемы



Международные посылки хотят не столько обложить налогом, сколько затруднить их доставку. К таким выводам пришел журналист-расследователь Евгений Плинский. Из собственных источников он узнал, что восемнадцать генеральных директоров и владельцев предприятий непродовольственного ритейла создали совместный чат под условным названием «Чат 18», где обсуждается тема налога на посылки. Именно в этом чате планируется медийное продвижение важности введения НДС на посылки и других стратегических целей.

«Одна из ключевых идей, которая представляется откровенно циничной, — это фактическое признание членами «Чат 18» того, что особого налогового эффекта для бюджета никто не ожидает. Главная цель — создать условия сложного и длительного пути китайской посылки и ее растаможивания для украинцев, чтобы нивелировать преимущество цены перед удобством покупки», — отметил Плинский.

По его словам, ритейл четко понимает, что после введения нормы никаких договоренностей с китайскими платформами в качестве налоговых агентов не будет. Это невозможно организовать, и в Минфине это признают, хотя пока и непублично.

«Но закон уже будет действовать. Именно поэтому все администрирование налогов ляжет на плечи таможни и почтовых служб, что приведет к скоплению посылок на складах с соответствующими последствиями для безопасности, длинным очередям на проверку стоимости, расчет налогов, их уплату и так далее. Не буду описывать детали. Все прекрасно понимают, как работает этот механизм сегодня. Будет то же самое, но в кратно больших объемах и на грани коллапса», — предполагает журналист.

В таких условиях украинский потребитель должен самостоятельно прийти к выводу, что ему проще купить тот же товар на украинском маркетплейсе чуть дороже, чем ждать его из Китая. В то же время закон вряд ли сократит долю теневой экономики и не уменьшит количество контрабандных схем.

«Только схемы на границе в сфере лёгкой промышленности и налоговые схемы с нелегальным табаком обкрадывают бюджет на 80 миллиардов гривен. И это экономически обоснованные и подтвержденные цифры, которые перекрывают недостаток фактических поступлений от ГНС и ГМС в размере 70 миллиардов гривен. Но эти цифры и масштабы растущей теневой катастрофы, за исключением отдельных народных депутатов, не вызывают никакой активности со стороны парламента», — констатирует Плинский.

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