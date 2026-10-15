Европейские лидеры будут призывать Зеленского сдержать критику в адрес Трампа — FT

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

Этот вопрос планируется обсудить в ходе закрытых переговоров в Брюсселе 16 октября.

По данным Financial Times, европейские чиновники хотят донести до украинского президента сочувственное, но в то же время твердое послание.

Один из собеседников издания отметил, что даже если критика Киева обоснована, не обязательно каждый раз озвучивать её публично.

Такой подход связан с нестабильностью отношений между США и Европой, а также с продолжением российских атак на Украину на фоне недавнего обострения между Киевом и Вашингтоном.

Источник: Financial Times

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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