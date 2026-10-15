Європейські лідери закликатимуть Зеленського стримати критику Трампа — FT

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Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

Це питання мають обговорити під час закритих переговорів у Брюсселі 16 жовтня.

За даними Financial Times, європейські посадовці хочуть донести до українського президента співчутливе, але водночас тверде послання.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що навіть якщо критика Києва обґрунтована, не обов’язково щоразу озвучувати її публічно.

Такий підхід пов’язаний із нестабільністю відносин між США та Європою, а також із продовженням російських атак на Україну на тлі нещодавнього загострення між Києвом і Вашингтоном.

Джерело: Financial Times

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

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Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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