Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із партнерами

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та зустрічей із міжнародними партнерами.

Сьогодні заплановані переговори з генсеком НАТО, президентом Франції та прем’єр-міністрами Польщі, Данії й Бельгії. Також Зеленський матиме аудієнцію в короля Бельгії Філіпа.

На завтра заплановані зустрічі з керівниками Європейської ради та Єврокомісії, а також прем’єрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Зеленський наголосив, що для завершення війни необхідно посилити тиск на Росію та збільшити оборонну підтримку України.

Джерело: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховує євроінтеграційний курс України. Документ має допомогти виконати зобов’язання держави в межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою метою держави залишається досягнення миру, а зупинити російську агресію може лише єдність України, Сполучених Штатів і Європи. Водночас глава держави висловив занепокоєння рішеннями Вашингтона щодо Starlink і пояснив, як Україна могла б посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

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