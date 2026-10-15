Зеленский рассказал, как планирует выстраивать отношения с Марин Ле Пен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в странах Европейского Союза и рост популярности ультраправых политических сил могут создать для Украины немало вызовов.

Глава государства также подчеркнул, что ни одна другая страна не может предоставить Европе такую экспертизу, как Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в странах ЕС и рост популярности ультраправых партий могут создать для Украины множество проблем.

Комментируя заявление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что в случае ее победы Париж перестанет выделять средства Киеву, Зеленский заявил:

«Я думаю, что опыт нашей армии с технологической точки зрения очень важен для партнеров. Великобритания, Соединенные Штаты, Франция входят в число этих партнеров. И я думаю, что французская промышленность может выиграть от этих технологий, от этого сотрудничества и совместного производства. Мы находимся не на первом или втором году войны. Да, речь идет о том, чтобы помочь Украине быть сильной. Но Украина вернет в обмен безопасность и опыт», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что цена, которую платит Франция за этот опыт, не так высока, как человеческие жизни.

«Я думаю, что мадам Ле Пен не глубоко вникает в некоторые детали. Мы возвращаем долг. И это очень важно», – добавил президент.

Он отметил, что Украина уже помогла Франции, как и другим союзникам, адаптировать их вооружение, сделав его более эффективным.

«SAMP/T — это французская противовоздушная оборона. Ей, как политику, нужно быть уверенной. Иначе зачем это производство? Быть уверенной, что у нее самая сильная европейская система, которая работает. Мы внесли много различных изменений в эту систему вместе с французскими ребятами. Они видели, как это работало и как это работает сейчас — это разные вещи. То же самое с ракетами SCALP и с другими видами оружия и средств безопасности, включая киберопыт, которым мы обладаем — у кого-либо другого его не было, кибератаки», — добавил Зеленский.



Президент подчеркнул, что сотрудничество с Украиной выгодно обеим сторонам, а не только Киеву.

«Вся Европа, и это было правильно до этой войны, тратила миллиарды на танки, на бронированные машины, на большое количество боеприпасов и многое другое, что не пригодится после последних лет. Поэтому наш опыт этой войны дает уроки странам, которые не будут тратить миллиарды на танки и тому подобное. Им придется тратить деньги на другие вещи. Это дешевле. Эти умные люди сказали: послушайте, вы сэкономили миллиарды для нас, для нашего бюджета, просто реально миллиарды. Это то, что мы делаем», – подчеркнул Зеленский.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, добавив, что Киев должен попытаться наладить диалог со всеми.



Зеленский заявил, что поврежденные российские Су-34 должны были атаковать Украину.

Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с партнерами.

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