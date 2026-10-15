Зеленський розповів, як планує будувати відносини з Марін Ле Пен

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країнах Європейського Союзу та зростання популярності ультраправих політичних сил можуть створити для України чимало викликів.

Глава держави також наголосив, що жодна інша країна не може надати Європі таку експертизу, як Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країнах ЄС та зростання популярності ультраправих партій можуть принести багато викликів Україні.

Коментуючи заяву кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен про те, що в разі її виграшу Париж перестане давати гроші Києву, Зеленський заявив:

"Я думаю, що досвід нашої армії технологічно дуже важливий для партнерів. Велика Британія, Сполучені Штати, Франція є серед цих партнерів. І я думаю, що французька індустрія може виграти з цими технологіями, з цією співпрацею та співвиробництвом. Ми не на першому чи другому році війни. Так, це про те, щоб допомогти Україні бути сильною. Але Україна віддасть назад безпеку, досвід", – сказав Зеленський.

Він наголосив на тому, що ціна, яку платить Франція за цей досвід – не така висока, як людські життя.

"Я думаю, що мадам Ле Пен не глибоко занурена в деякі деталі. Ми повертаємо назад. І це дуже важливо", – додав президент.

Він зазначив, що Україна вже допомогла Франції, як й іншим союзникам, адаптувати їхню зброю, зробивши її більш дієздатною.

"SAMP/T – це французька протиповітряна оборона. Їй, як політику, треба бути впевненою. Інакше для чого це виробництво? Бути впевненою, що вона має найсильнішу європейську систему, яка працює. Ми зробили багато різних змін у цій системі, разом із французькими хлопцями. Вони бачили, як це працювало і як це працює зараз, це різні речі. Те ж саме з ракетами SCALP і з іншими видами зброї та безпеки, включаючи кібердосвід, який маємо ми – ніхто не мав, кібератаки", – додав Зеленський.



Президент наголосив на тому, що співпраця з Україною вигідна обом сторонам, а не лише Києву.

"Уся Європа, і це було правильно перед цією війною, витрачала мільярди на танки, на броньовані машини, на багато боєприпасів і багато речей, які не є корисними після цих останніх років. Тож наш досвід дає досвід цієї війни країнам, які не витрачатимуть мільярди на танки тощо. Їм доведеться витрачати гроші на інші речі. Це дешевше. Ці розумні люди сказали: послухайте, ви заощадили мільярди для нас, для нашого бюджету, просто реально мільярди. Це те, що ми робимо", – наголосив Зеленський.

Про це він сказав в інтервʼю для Financial Times, додавши, що Київ повинен спробувати знайти діалог з усіма.



Зеленський заявив, що уражені російські Су-34 мали атакувати Україну.

Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із партнерами.

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