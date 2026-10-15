В Прикарпатье предстанет перед судом группа лиц за изготовление 164 кг амфетамина

Студент из Ивано-Франковска, по данным следствия, организовал масштабное производство амфетамина и его сбыт по всей Украине.

К этой схеме он привлек двух однокурсников и своего отца, который работает врачом.

По версии правоохранителей, группировка действовала с ноября 2025 года по март 2026 года. Участники закупали сырье, изготавливали психотропные вещества, фасовали их и отправляли заказчикам.

Нарколабораторию оборудовали на берегу Днестра в одном из сел Городенковской общины. В марте полиция задержала троих фигурантов во время изготовления партии амфетамина весом более 160 кг.

Обвинительный акт в отношении четырёх участников группы направлен в суд.

Источник: Национальная полиция Украины

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