На Прикарпатті судитимуть групу осіб за виробництво 164 кг амфетаміну
Студент з Івано-Франківська, за даними слідства, організував масштабне виробництво амфетаміну та його збут по всій Україні.
До схеми він залучив двох однокурсників і батька, який працює лікарем.
За версією правоохоронців, угруповання діяло з листопада 2025-го до березня 2026 року. Учасники закуповували сировину, виготовляли психотропи, фасували їх і відправляли замовникам.
Нарколабораторію облаштували на березі Дністра в одному із сіл Городенківської громади. У березні поліція затримала трьох фігурантів під час виготовлення партії амфетаміну вагою понад 160 кг.
Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників групи скерували до суду.
Джерело: Національна поліція України
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