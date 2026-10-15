На Прикарпатті судитимуть групу осіб за виробництво 164 кг амфетаміну

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Студент з Івано-Франківська, за даними слідства, організував масштабне виробництво амфетаміну та його збут по всій Україні.

До схеми він залучив двох однокурсників і батька, який працює лікарем.

За версією правоохоронців, угруповання діяло з листопада 2025-го до березня 2026 року. Учасники закуповували сировину, виготовляли психотропи, фасували їх і відправляли замовникам.

Нарколабораторію облаштували на березі Дністра в одному із сіл Городенківської громади. У березні поліція затримала трьох фігурантів під час виготовлення партії амфетаміну вагою понад 160 кг.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників групи скерували до суду.

Джерело: Національна поліція України

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