В Украине задержали ещё пятерых агентов РФ, подозреваемых в поджогах военных автомобилей

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала ещё пятерых человек, подозреваемых в выполнении заданий России. По данным правоохранительных органов, они поджигали автомобили Сил обороны и волонтёрских организаций в различных регионах Украины.

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Так, в Киевской области контрразведка СБУ разоблачила сотрудника почтового отделения из Белой Церкви, который по заказу РФ устроил возгорание грузовика местного предпринимателя-волонтера.

Как выяснилось в ходе расследования, российские спецслужбисты привлекли поджигателя к сотрудничеству с помощью «медовой ловушки»: создали фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, которая убедила его выполнять задания РФ.

После вербовки агент приобрел разжигатель и два полотенца, а затем, следуя видеоинструкции куратора из РФ, поджог автомобиль волонтера.

Правоохранители задержали злоумышленника в течение 24 часов после совершения преступления.

Во Львове контрразведчики СБУ задержали ещё одного фигуранта. Им оказался безработный из Буковины, который по поручению рашистов пытался сжечь два военных автомобиля.

Установлено, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где искал «легкие» заработки во время пребывания во Львове.

Для совершения преступления он сначала согласовывал «объекты» с куратором, затем приобрел на АЗС бензин, поджог автомобиль, а момент возгорания снял на камеру телефона для «отчета».

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «по горячим следам» после выполнения заказа.

В Запорожье задержан завербованный рашистами местный безработный, который поджог грузовик в Киеве.

Для совершения правонарушения агент приобрел 5 литров топлива на АЗС и поджог припаркованный на обочине автомобиль.

В Тернополе разоблачен студент, которого враг завербовал «под чужим флагом», выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, и поручил уничтожить огнем два грузовых фургона.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта «на горячем» во время сеанса видеосвязи с куратором из РФ, когда он направлялся к месту запланированного поджога.

Также по этой схеме российские спецслужбисты завербовали жителя Кременецкого района области. После этого рашисты поручили ему поджечь центральный вход в отделение одного из коммерческих банков Тернополя.

В ходе обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага, средства совершения преступления и одежда, в которой они совершали поджоги.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога;

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о возможной дополнительной квалификации преступлений как государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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